Un marinar britanic, acuzat că a încercat să transmită secrete militare Rusiei

Young lucra ca specialist junior în domeniul informațiilor și ar fi încercat să transmită date protejate unei puteri străine în perioada noiembrie 2024 – mai 2025, potrivit acuzațiilor formulate în baza Legii privind securitatea națională din 2023.

Conform informațiilor prezentate de Associated Press, militarul și-ar fi folosit autorizația de securitate pentru a accesa informații sensibile despre apărare și intelligence în timp ce se afla la bordul unei nave de război a Marinei Regale.

Ulterior, ar fi încercat să transmită datele autorităților ruse prin intermediul dark web-ului.

Autoritățile britanice nu au oferit public toate detaliile informațiilor pe care Young ar fi încercat să le transmită și nici nu au precizat dacă acestea au ajuns efectiv la reprezentanți ai Rusiei.

Ancheta, desfășurată împreună cu Ministerul Apărării

Cazul este investigat de unitatea antiteroristă a Poliției Metropolitane din Londra, în colaborare cu Ministerul britanic al Apărării.

„Acestea sunt acuzații foarte grave împotriva unui membru activ al forțelor armate”, a declarat comandantul Helen Flanagan, șefa unității de combatere a terorismului din Londra.

Ea a precizat că anchetatorii au lucrat îndeaproape cu structurile relevante ale Ministerului Apărării pentru a limita orice risc potențial asociat cazului, pe măsură ce investigația a avansat.

Inculparea lui Young reprezintă un caz important pentru aplicarea noii legislații britanice privind securitatea națională. Legea din 2023 a introdus instrumente juridice suplimentare pentru combaterea activităților desfășurate în beneficiul unor puteri străine.

Alte cazuri de presupus spionaj în favoarea Rusiei

Dosarul apare într-un context de îngrijorare în mai multe state occidentale cu privire la presupusele încercări ale serviciilor ruse de informații de a obține date militare sensibile, în special în timpul războiului din Ucraina.

În Australia, autoritățile au formulat în august acuzații împotriva unui cetățean cu dublă cetățenie, australiană și rusă, suspectat că ar fi încercat să transmită informații despre forțele ucrainene unor persoane cu legături cu serviciile de informații ruse.

De ce e special cazul „Teddy Young”

Potrivit poliției australiene, bărbatul s-ar fi alăturat armatei ucrainene înainte de presupusele demersuri.

În septembrie 2025, poliția britanică a arestat alte trei persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei.

Cazul lui Teddy Young este însă distinct prin faptul că suspectul era membru activ al armatei britanice și ar fi avut acces autorizat la informații sensibile în virtutea funcției sale.

Acuzațiile nu echivalează cu o condamnare, iar instanța urmează să stabilească răspunderea penală a militarului.