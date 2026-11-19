Departamentul de Justiție al SUA a anunțat miercuri, 18 noiembrie, că un mare juriu federal a formulat patru capete de acuzare împotriva lui Igor D’iu, relatează Kyiv Independent.

Acesta este suspectat de conspirație pentru a acționa ca agent al unui guvern străin, desfășurarea unor activități în numele unui guvern străin fără notificarea autorităților americane, hărțuire prin urmărire în mai multe state și fraudă cu documente de identitate.

„Lucrează pentru Patrie”

Potrivit documentelor judiciare, D’iu ar fi fost recrutat prin intermediul aplicației Telegram de persoane care îi ofereau instrucțiuni, echipamente și bani.

Contactele sale i-ar fi spus că lucrează pentru „Patrie” și i-ar fi cerut să adune informații despre compania din Palo Alto, California, deoarece aceasta ar fi furnizat Ucrainei arme și sisteme utilizate împotriva Rusiei.

Cum ar fi acționat presupusul spion rus

Anchetatorii susțin că bărbatul a ajuns în Statele Unite în vara anului 2026, după ce a călătorit din Istanbul, Turcia, la Ciudad de Mexico. Ulterior, ar fi trecut ilegal granița dintre Mexic și SUA, cu ajutorul unor persoane care l-ar fi sprijinit în operațiune.

Una dintre sarcinile sale ar fi fost să meargă într-o cafenea din apropierea sediului companiei, să identifice angajații și să fotografieze ecranele laptopurilor acestora în timp ce lucrau.

De asemenea, ar fi fost instruit să amplaseze propriul calculator în anumite locuri din apropierea sediului, astfel încât colaboratorii săi să poată încerca să acceseze de la distanță informații de la dispozitivele persoanelor aflate în zonă.

Operațiunea ar fi inclus și supravegherea angajaților în afara locului de muncă. Într-unul dintre incidentele descrise în documentele anchetei, din 3 septembrie, D’iu ar fi urmărit cu mașina o angajată pe o distanță de aproape 48 de kilometri, în timp ce aceasta se deplasa din Palo Alto spre San Francisco.

Femeia ar fi încercat să scape de cel care o urmărea, schimbând traseul și intrând într-o parcare. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi continuat urmărirea, ar fi făcut manevre periculoase și ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Angajata a sunat la serviciile de urgență și a fost îndrumată să se deplaseze la o secție de poliție. Suspectul ar fi renunțat la urmărire după ce femeia a luat legătura cu un polițist.

Documente false și profiluri ale angajaților

În octombrie, agenții FBI au percheziționat locuința lui D’iu din East Palo Alto. Au găsit aproximativ 18.000 de dolari în numerar, două laptopuri, două telefoane iPhone, echipamente de rețea wireless, două pașapoarte rusești și documente de identitate despre care anchetatorii susțin că erau falsificate.

Printre obiectele ridicate se afla și un caiet cu zece adrese, dintre care mai multe ar fi aparținut unor angajați ai companiei. Anchetatorii au descoperit, de asemenea, profiluri detaliate despre cel puțin trei persoane vizate, care includeau informații despre familiile acestora, studiile și istoricul profesional.

Autoritățile americane nu au făcut public numele companiei vizate

După ce poliția din Palo Alto l-ar fi contactat în legătură cu incidentul de urmărire din septembrie, D’iu și-ar fi schimbat mașina și numărul de telefon și ar fi plecat temporar în Reno, Nevada, la indicațiile colaboratorilor săi. Ulterior, s-ar fi întors în zona San Francisco pentru a-și continua activitățile.

Reprezentanții Departamentului de Justiție au descris presupusa operațiune drept o încercare de intimidare a angajaților unei companii americane din domeniul tehnologiei și apărării.

„Un astfel de comportament, dacă va fi dovedit, reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Statelor Unite și o încercare inacceptabilă de intimidare”, a declarat M. Scott Proctor, oficial al diviziei de securitate națională a Departamentului de Justiție.

Igor D’iu a apărut deja în fața unei instanțe federale la 2 noiembrie și se află în arest. Următoarea înfățișare este programată pentru 24 noiembrie.

Dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzațiile, acesta riscă până la 21 de ani de închisoare și amenzi care pot ajunge la 850.000 de dolari.