Șeful Nvidia Jensen Huang, unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, recunoaște că și-a înșelat soția. Compania anchetează o presupusă operațiune de spionaj chinez

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat duminică, într-un comunicat oficial, că va deschide o anchetă independentă privind situația CEO-ului Jensen Huang, coordonată de un comitet format din directori independenți și consiliați de avocați externi.

Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția, într-un draft de mesaj adresat angajaților companiei. Dezvăluirea apare în contextul unor relatări potrivit cărora omul de afaceri ar fi avut o relație romantică cu Alice Huang, o femeie suspectată de serviciile de informații americane că ar fi fost recrutată de China pentru a obține informații despre compania producătoare de procesoare pentru inteligență artificială.

Jensen Huang: „Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut”

Potrivit Axios, care a obținut un proiect de e-mail pregătit pentru angajații Nvidia, Jensen Huang și-a cerut scuze familiei și colegilor săi și a recunoscut că a fost infidel.

„I-am fost infidel soției mele. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut”, ar fi scris Huang în mesajul citat de publicația americană.

În același mesaj, șeful Nvidia și-ar fi asumat întreaga responsabilitate și ar fi recunoscut că a dezamăgit angajații, consiliul de administrație și acționarii companiei.

„Conducerea Nvidia este privilegiul vieții mele. Sunt pe deplin dedicat companiei și voi munci pentru a vă recâștiga încrederea”, ar mai fi transmis Huang.

Dezvăluirea vine la două zile după ce Financial Times a relatat că serviciile de informații americane ar fi întocmit un document în care susțineau că Jensen Huang a avut o relație romantică cu Alice Huang.

Cine este Alice Huang, femeia suspectată că ar fi fost recrutată de China

Alice Huang, cunoscută și sub numele chinez Huang Le, este o fostă directoare a companiei Megaspeed, o firmă din Singapore care activează în domeniul centrelor de date și cumpără procesoare Nvidia.

Serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că Alice Huang ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China, principala agenție de informații a Beijingului.

Scopul presupusei operațiuni ar fi fost obținerea de informații despre Nvidia, planurile companiei în domeniul procesoarelor pentru inteligență artificială și eforturile lui Jensen Huang de a convinge administrația americană să permită exportul unor cipuri avansate către China.

Financial Times a scris că un document guvernamental american, întocmit pe baza informațiilor serviciilor de informații, ar fi menționat și relația romantică dintre cei doi.

Alice Huang și Jensen Huang nu sunt rude, în ciuda numelui de familie comun.

Nvidia susține că secretele companiei nu au fost compromise

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că ancheta va analiza toate informațiile disponibile privind presupusa operațiune de influență și spionaj.

„Deși Consiliul nu are motive să creadă că securitatea națională sau secretele Nvidia au fost compromise, ancheta va examina toate informațiile disponibile”, se arată în comunicatul oficial al companiei.

Jensen Huang susține verificările și s-a angajat să coopereze cu anchetatorii. În același timp, Consiliul de administrație a transmis că își păstrează încrederea în directorul executiv și în echipa sa de conducere.

Înaintea noilor dezvăluiri, Nvidia respinsese acuzațiile potrivit cărora interacțiunile lui Huang cu Alice Huang ar fi fost neobișnuite. Compania susținuse că directorul său discută în mod regulat cu mii de reprezentanți ai clienților și că aceștia nu primesc informații sensibile sau secrete comerciale.

Congresul american vrea să-l audieze pe șeful Nvidia

Cazul a ajuns și în atenția Congresului Statelor Unite. Pe 5 noiembrie, trei președinți ai unor comisii din Camera Reprezentanților – Brian Mast, John Moolenaar și Rick Crawford – i-au cerut lui Jensen Huang să participe la o audiere comună, cu ușile închise.

Parlamentarii vor să afle detalii despre interacțiunile sale cu Alice Huang și despre măsurile prin care Nvidia își protejează informațiile sensibile împotriva unor posibile operațiuni de spionaj străin.

Audierea a fost propusă pentru 18 noiembrie, iar Huang a fost rugat să confirme participarea sau să propună o altă dată până pe 11 noiembrie.

Miza este importantă pentru securitatea tehnologică a Statelor Unite. Nvidia produce unele dintre cele mai avansate procesoare folosite în dezvoltarea inteligenței artificiale, iar Jensen Huang a susținut în repetate rânduri că Washingtonul ar trebui să permită vânzarea unei părți mai mari din această tehnologie către China.

Autoritățile chineze au respins anterior acuzațiile de spionaj, calificându-le drept nefondate și defăimătoare.