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Directorul general al Nvidia, vizat de spionajul chinez. Beijingul respinge acuzațiile și le numește drept „speculații nefondate”

Beijingul a respins vineri drept „speculații nefondate” informațiile conform cărora Jensen Huang, directorul general Nvidia, ar fi fost vizat de spionaj din partea Chinei.
Directorul general al Nvidia, vizat de spionajul chinez. Beijingul respinge acuzațiile și le numește drept „speculații nefondate”
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 12:11, Știri externe
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„Articolul în cauză se bazează pe speculații nefondate și este doar o încercare de a denigra China”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă, ca răspuns la articolele publicate în New York Times.

Un director executiv chinez de la compania Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectat de serviciile de informații americane că ar fi operat ca agent al serviciilor secrete chineze, relatează New York Times, potrivit AFP.

Compania este suspectată că a deviat cipuri avansate de inteligență artificială Nvidia către China, relatează ziarul, citând surse anonime apropiate anchetei.

Directorul executiv chinez, Alice Huang, care nu este rudă cu CEO-ul Nvidia, a stabilit o relație strânsă cu acesta, potrivit publicației americane.

„Megaspeed nu este diferit de mulți alți clienți regionali de cloud. Schimburile dintre Jensen și dna Huang nu sunt nici neobișnuite, nici surprinzătoare”, a răspuns aceasta.

„Jensen se întâlnește cu mii de directori dintre clienții săi în fiecare an”, a adăugat Huang.

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