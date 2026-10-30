Super El Niño ar putea ucide 857.000 de oameni până în martie. Harta țărilor afectate

Super El Niño ar putea provoca aproximativ 857.000 de decese din cauza căldurii, în intervalul iunie 2026 și martie 2027, potrivit unei estimări a cercetătorilor de la Universitatea din Chicago.

Aproape 485.000 de oameni au murit deja din cauza căldurii aduse de Super El Niño între iunie și septembrie. Alți circa 373.000 ar urma să moară până în martie.

Cifrele vin de la El Niño Heat Mortality Tracker, potrivit The Independent. Estimarea compară decesele cu cele dintr-un an obișnuit.

Unde ar muri cei mai mulți oameni

În următoarele șase luni, cea mai afectată ar fi Nigeria, cu peste 56.000 de decese estimate. Urmează India, cu circa 55.000, și Indonezia, cu aproape 29.000.

În intervalul iunie 2026 – martie 2027, India ar avea cel mai mare bilanț, de aproximativ 160.000 de decese.

Pe următoarele locuri se află China, cu 85.400, Nigeria, cu 69.700, și Sudan, cu 53.200.

China, Nigeria și India ar însuma peste o treime din totalul deceselor provocate de El Niño. Pentru China, aproape toate decesele estimate s-au produs deja, vara aceasta.

„Ne permite să identificăm unde se confruntă oamenii cu cele mai mari riscuri și să le dăm decidenților șansa de a acționa înainte să se piardă vieți”, a explicat Michael Greenstone, cofondator al Climate Impact Lab.

În septembrie, aceeași sursă estima 451.000 de decese până în februarie. Bilanțul a urcat deoarece lunile august și septembrie au fost mult mai calde decât se anticipa. August a fost cel mai cald august înregistrat vreodată, iar septembrie, al doilea cel mai cald.

Specialiștii spun însă că verile record de anul acesta sunt cauzate de încălzirea globală, nu de El Niño. Fenomenul produce de obicei efectele cele mai puternice de la sfârșitul toamnei până în iarnă.

Efecte în Europa

Super El Niño aduce de regulă vreme mai umedă și plină de furtuni în Statele Unite, în părți din America de Sud și în Europa, toamna și iarna. În Australia, Indonezia și Asia de Sud poate provoca secete severe. În Indonezia, fumul incendiilor de vegetație a dus deja la o creștere a bolilor respiratorii și la deteriorarea calității aerului în Singapore și Malaysia.

Un El Niño obișnuit apare la fiecare 2 – 7 ani, iar unul „super”, o dată la 10–15 ani.

Potrivit unui studiu publicat în august în revista Science, fenomenele El Niño sunt acum cu peste 36% mai puternice decât înainte de era industrială. 16% din creștere s-a produs în ultimii 40 de ani.