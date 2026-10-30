Colectiv, 11 ani mai târziu: 65 de vieți pierdute, anchete neterminate și întrebarea care urmărește România / Slujbă de comemorare pentru victimele incendiului

UPDATE Ora 11:32 Slujbă de comemorare la fostul club Colectiv

O slujbă religioasă de comemorare a victimelor incendiului de la Colectiv a avut loc vineri, de la ora 10:30, la locul fostului club din București, la împlinirea a 11 ani de la tragedia din 30 octombrie 2015. În memoria celor 65 de persoane care și-au pierdut viața în urma incendiului, au fost depuse coroane de flori și aprinse lumânări lângă fotografiile victimelor, amplasate în apropierea locului în care s-a produs tragedia.

Video: Oana Zvobodă

Video: Oana Zvobodă

Știrea inițială:

Asociația Colectiv GTG 3010 a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că nu organizează un eveniment oficial la locul tragediei, în ziua în care se împlinesc 11 ani de la incendiu.

Cu toate acestea, o parte dintre părinții celor decedați vor merge la fostul club pentru a aprinde lumânări, alături de prietenii victimelor.

„Vom fi însă acolo o parte dintre părinți, care mai suntem și care mai putem, fiecare cum și când poate. Ca în fiecare an vor veni și prieteni ai copiilor noștri pentru a aprinde o lumânare în memoria lor”, a transmis asociația.

Mesajul se încheie cu un avertisment care readuce în atenție situația sistemului sanitar românesc:

„P.S. Aveți grijă de voi, nici anul ăsta nu avem spitale.”



Comemorare la adresa fostului club Colectiv

Separat de inițiativa părinților, organizațiile Corupția Ucide, Rezistența și Inițiativa România au anunțat o comemorare în memoria celor 65 de victime, la adresa fostului club Colectiv, pe strada Tăbăcarilor nr. 7 din București.

În mesajul de prezentare a evenimentului, organizatorii amintesc circumstanțele incendiului, suferința familiilor și problemele întâmpinate de răniți după internarea în spitale.

„Pe 30 octombrie, ne adunăm din nou în memoria celor 65 de victime și în semn de solidaritate cu supraviețuitorii și familiile lor. Așa cum facem în fiecare an, vom aprinde lumânări și vom cere răspundere pentru ce li s-a întâmplat”, au transmis organizatorii.

Aceștia subliniază că trecerea timpului nu a adus toate răspunsurile așteptate de familiile victimelor.

„Au trecut 11 ani. Familiile nu ar trebui să fie nevoite să lupte o viață întreagă pentru a afla de ce cei dragi nu s-au mai întors acasă.”

Incendiul din 30 octombrie 2015: 65 de vieți pierdute

În seara de 30 octombrie 2015, sute de persoane se aflau în clubul Colectiv, amenajat în incinta fostei fabrici Pionierul, pentru concertul trupei Goodbye to Gravity, organizat cu ocazia lansării albumului „Mantras of War”.

În timpul spectacolului, artificiile au aprins materialele inflamabile din interiorul clubului. Focul s-a extins rapid către tavan, iar evacuarea a fost îngreunată de condițiile existente în spațiul respectiv.

În noaptea incendiului au murit 27 de persoane. Alte 37 au decedat ulterior, iar moartea, în 2017, a unui supraviețuitor este inclusă în bilanțul de 65 de victime evocat de asociațiile acestora.

Tragedia a declanșat proteste de amploare, desfășurate sub sloganul „Corupția ucide”. Pe 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta și-a anunțat demisia, odată cu întregul Guvern.

Ancheta privind îngrijirea răniților, în continuare în atenția familiilor

La 11 ani de la incendiu, familiile victimelor continuă să ceară clarificarea modului în care autoritățile au gestionat îngrijirea pacienților cu arsuri grave și transferurile acestora în străinătate.

În mesajul organizatorilor comemorării sunt amintite infecțiile nosocomiale, întârzierile transferurilor și condițiile insuficiente din spitale.

Organizatorii critică și evoluția dosarului cunoscut drept „Colectiv 2”, referitor la intervenția medicală de după incendiu. Potrivit informațiilor prezentate în apelul lor public, ancheta a fost clasată de două ori, iar în 2025 instanța a trimis cauza înapoi la procurori.

În 2026, un judecător ar fi constatat perioade îndelungate de inactivitate în anchetă și ar fi stabilit un termen pentru finalizarea cercetărilor.

În dosarul principal privind incendiul, condamnările definitive au fost pronunțate în 2022. Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, condamnat inițial la patru ani de închisoare, a fost achitat în 2023, după admiterea unei căi extraordinare de atac.



„A mai rămas multă durere”

Eugen Iancu, tatăl uneia dintre victime, a rememorat eforturile făcute în 2016 pentru realizarea unui monument dedicat celor care și-au pierdut viața.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a criticat autoritățile pentru ceea ce consideră a fi eșecul de a îmbunătăți capacitatea de tratare a marilor arși și de a clarifica responsabilitățile privind decesele produse după incendiu.

„Acum, la 11 ani după eveniment, vedem că aceiași lași, corupți nu au fost capabili să construiască un spital de mari arși, nu au fost capabili să reglementeze tratarea victimelor din incendii și au refuzat dreptul la justiție”, a scris Eugen Iancu.

El a amintit și monumentul realizat în memoria victimelor, pe care se află un înger sculptat de artista Elena Surdu Stănescu.

„Și a mai rămas multă durere”, și-a încheiat acesta mesajul.

Alexandra Furnea: „Mi-e dor de mine cea de înainte”

Supraviețuitoarea Alexandra Furnea a publicat o mărturie despre felul în care incendiul i-a schimbat viața și despre trauma care continuă să o însoțească.

„Mi-e dor de ea – de mine cea de «înainte» – ca de-o străină pe care am iubit-o cândva și care nu mai e”, a scris aceasta.

Furnea a vorbit și despre dorul față de cei care au murit, dar și despre pierderea încrederii într-o societate capabilă să repare nedreptățile.

„Și mi-e și mai dor de ei, cei 65 care ne-au fost furați prea devreme, împreună cu iluzia unei Românii juste, care se repară după nedreptate.”

Alexandra Furnea a subliniat și nevoia de îndrumare a pacienților cu arsuri grave, inclusiv pe parcursul recuperării medicale.

„Ei au murit arși. Noi am lăsat să se stingă revolta”

Un alt mesaj distribuit pe rețelele sociale, de Ella Mihaela Cristea, membră a unei asociații de voluntari, critică resemnarea societății și lipsa unor schimbări suficient de profunde după tragedie.

„Am aprins lumânări. Am strigat că ne-am săturat. Am spus că nu se mai poate, că trebuie să se schimbe ceva, că nu vom uita niciodată”, a scris aceasta.

Ea consideră că revolta publică din 2015 nu s-a transformat în suficientă presiune constantă asupra autorităților.



Mesajul se încheie cu întrebări privind responsabilitatea colectivă și capacitatea societății de a preveni repetarea unor tragedii.



Andrei Găluț a revenit pe scenă după 11 ani

În apropierea comemorării, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity și supraviețuitor al incendiului, a povestit despre un moment important din procesul său de recuperare emoțională.

Artistul a urcat din nou pe scenă, pentru prima dată după tragedie, în cadrul Guitar Meeting Festival, organizat la Muzeul ASTRA din Sibiu.

„Este pentru prima dată în 11 ani când îmi găsesc curajul să urc din nou pe scenă”, a scris Găluț pe Facebook.

El le-a mulțumit organizatorilor și participanților care au interpretat alături de el piesele trupei Goodbye to Gravity.

„Toți cei care au învățat piesele Goodbye To Gravity și au venit să le cânte alături de mine au vindecat ceva din durerea ultimilor ani și, mai important, au dus mai departe mesajul și menirea muzicii noastre.”

Artistul a descris experiența drept un moment care i-a redat încrederea în capacitatea oamenilor de a construi comunități prin muzică și solidaritate.

La 11 ani de la Colectiv, comemorările și mărturiile publice readuc în atenție atât memoria celor 65 de victime, cât și întrebările privind siguranța spațiilor publice, capacitatea sistemului medical și responsabilitatea instituțiilor statului.