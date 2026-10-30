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Percheziții în Olt și Dolj într-un caz de furt de cupru de 350.000 de euro. Trei persoane au mandate europene de arestare

Unsprezece percheziții domiciliare au avut loc în județele Olt și Dolj, într-un caz privind furturi de cupru în valoare de aproximativ 350.000 de euro, comise în mai multe state europene. Șase persoane sunt cercetate, iar autoritățile judiciare din Austria au emis trei mandate europene de arestare.
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Petre Apostol
30 oct. 2026, 11:33, Social
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Potrivit autorităților, acțiunea a fost desfășurată joi, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în colaborare cu autoritățile judiciare din Austria și cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române.

Cele 11 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în municipiul Slatina, comuna Iancu Jianu din județul Olt și comuna Malu Mare din județul Dolj. Ancheta a fost declanșată în baza unui ordin european de anchetă emis de Parchetul Korneuburg din Austria. Cercetările vizează infracțiuni de furt, furt calificat și constituirea unei organizații criminale, potrivit legislației austriece.

Potrivit anchetatorilor, cele șase persoane, cu vârste între 21 și 33 de ani, ar fi sustras, în perioada februarie-iulie 2026, cantități de cupru din sediile mai multor societăți comerciale, prin efracție. Pentru comiterea faptelor, suspecții ar fi folosit inclusiv autoturisme furate.

Prejudiciul estimat de autorități se ridică la aproximativ 350.000 de euro.

Furturi investigate în șapte state europene

Anchetatorii au indicii că activitatea infracțională nu s-ar fi limitat la teritoriul Austriei sau al României. Persoanele cercetate ar fi comis furturi de cupru și în Franța, Belgia, Țările de Jos, Germania, Elveția, Cehia și Slovacia.

În urma probelor administrate, la solicitarea procurorilor austrieci, Tribunalul Korneuburg a emis trei mandate europene de arestare pe numele unor bărbați de 21, 29 și 33 de ani, toți din municipiul Slatina.

Doi dintre aceștia, în vârstă de 21 și 29 de ani, au fost depistați și urmează să fie prezentați judecătorului competent din cadrul Curții de Apel Craiova, pentru dispunerea măsurilor legale. Cel de-al treilea, în vârstă de 33 de ani, nu a fost găsit până în prezent, urmând să fie inițiate procedurile pentru darea sa în urmărire.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace materiale de probă, care vor fi analizate în continuarea anchetei.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din structurile de investigații criminale, acțiuni speciale și criminalistică ale inspectoratelor de poliție din Olt și Dolj, precum și al structurilor pentru arme, explozivi și substanțe periculoase.

Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

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