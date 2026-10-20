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Câine din Dolj, salvat dintr-o fântână adâncă de 10 metri

Clipe grele pentru un câine de talie mare din Dolj. Animalul a fost recuperat, marți, de pompieri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri. Pe imagini se vede cum animalul, murdar și speriat, este ținut de pompieri. 
Câine din Dolj, salvat dintr-o fântână adâncă de 10 metri
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Sursă foto: ISU Dolj
Daiana Rob
20 oct. 2026, 13:37, Social
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S-a întâmplat în localitatea Poiana Mare. Pompierii de la Detașamentul Calafat  au intervenit cu o autospecială de descarcerare.

Câinele de talie mare a fost salvat, după ce a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri din localitate.

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Spre bucuria proprietarului, pompierii au reușit cu bine să-l scoată din fântână pe patruped.

„Salvatorii au acționat pentru extragerea animalului, acesta fiind recuperat în siguranță și predat proprietarului”, transmite ISU Dolj.

Nu este singurul animal salvat de pompieri. La începutul lunii octombrie, un arici a fost salvat dintr-un incendiu de vegetație, în Timiș. Animăluțul s fost botezat Sonic. La jumătatea lunii septembrie, o pisică dată dispărută a fost salvată, după ce a rămas blocată într-un tub de protecție al unei instalații de gaze, tot în județul Timiș.

În august, un câine de talie mare a fost salvat de pompierii din Capitală cu o macara, după ce, speriat de furtună, a încercat să coboare de pe o terasă la mezanin și s-a trezit pe acoperișul metalic al unui garaj. Stăpânul său era plecat la o nuntă.

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