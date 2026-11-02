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Salvați în larg. Un marinar de 86 de ani și câinele lui, găsiți la 740 de kilometri de coasta Californiei, după mai bine de două luni

Un marinar de 86 de ani și câinele lui au fost salvați în Oceanul Pacific, la aproximativ 740 de kilometri de coasta orașului San Diego, la mai bine de două luni după ultimul contact cu ei.
Salvați în larg. Un marinar de 86 de ani și câinele lui, găsiți la 740 de kilometri de coasta Californiei, după mai bine de două luni
Andreea Tobias
02 nov. 2026, 22:49, Știri externe
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Un marinar de 86 de ani a plecat cu velierul său, Willow Wind, din Astoria, statul Oregon, spre Pago Pago, în Samoa Americană, o călătorie de aproximativ 8.000 de kilometri. Nimeni nu mai vorbise cu el din 20 august, potrivit People.

Pe 24 octombrie, cineva a anunțat că marinarul de 86 de ani nu ajunsese la destinație. Trei zile mai târziu, Garda de Coastă a primit un semnal de la un emițător de urgență înregistrat pe numele velierului.

Salvatorii au trimis două avioane și o navă. În aceeași seară, un avion al Gărzii de Coastă a găsit velierul în largul oceanului.

Salvarea, încercată de două ori

Cel mai apropiat cargou, Grand Orion, a ajuns la velier în noaptea de 28 octombrie, dar valurile mari au împiedicat echipajul să îl ia la bord pe bărbat și pe câinele său. Abia după-amiaza, la a doua încercare, salvarea a reușit. Velierul, cu velele rupte, a fost lăsat în derivă.

A doua zi dimineață, un elicopter al Gărzii de Coastă i-a ridicat pe amândoi de pe cargou, aflat atunci la aproximativ 270 de kilometri de coasta Californiei, și i-a dus la San Diego. Marinarul a fost transportat la spital. Garda de Coastă spune că era slăbit și mergea greu, dar nu avea răni grave.

Lecția salvării

„Acest caz arată cât de important este să ai la bord echipament de comunicare pentru urgențe și un plan de navigație, astfel încât cineva de pe uscat să știe pe unde călătorești”, a declarat comandantul Jason Nguyen, de la Garda de Coastă.

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