Ce să faci cu dovlecii rămași după Halloween. Beneficiile pe care dovleacul le poate avea pentru sănătatea câinelui tău

Dovleacul este plin de vitamine și minerale care pot susține pielea și blana câinelui tău, dar acizii grași omega-3 și omega-6 sunt cei care fac cea mai mare parte din muncă.

Potrivit Mirror, proprietățile lor hidratante ajută la întărirea barierei naturale a pielii, ceea ce poate reduce mătreața și zonele uscate și descuamate. Acest lucru face ca dovleacul să fie o opțiune la îndemână pentru câinii cu pielea sensibilă sau iritații legate de alergii.

Mai mult, dovleacul conține o concentrație mare de vitamina A (beta-caroten), care joacă un rol important în sănătatea ochilor. De asemenea, este bogat în potasiu, care susține metabolismul câinelui și ajută la reglarea tensiunii arteriale.

Dovlecii conțin și antioxidanți puternici, ce acționează ca antiinflamatori și ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire. Acești antioxidanți se găsesc și în semințele de dovleac.

Semințele de dovleac sunt și ele bogate în acizi grași omega-3 și pot ajuta la ameliorarea problemelor precum incontinența urinară.

Cu toate acestea, semințele întregi pot prezenta un risc de sufocare, așa că nu le oferiți ca atare. În schimb, pasați-le într-un blender până obțineți o pulbere fină, care este mai sigură și mai ușor de presărat peste mâncare.

Este recomandat ca dovleacul să fie gătit înainte, pentru a evita intoxicațiile alimentare sau disconfortul stomacal. Dovleacul crud și semințele sale pot conține bacterii dăunătoare, potrivit sursei citate.