93 de copaci la 100 de locuitori, într-una dintre cele mai poluate regiuni ale Europei. Orașul declarat cel mai verde din Italia

Mantova are puțin peste 50.000 de locuitori. A avut un combinat petrochimic care polua trei lacuri. Astăzi este cel mai verde oraș din Italia.

Paradoxal, Mantova nu este singura din Câmpia Padului aflată în fruntea clasamentului orașelor verzi. Cremona este pe locul al patrulea, Reggio Emilia pe al cincilea, iar Parma pe al șaptelea.

Cum pot patru dintre cele mai verzi opt orașe ale Italiei să se afle într-una dintre cele mai poluate zone ale Europei?

Citiți rețea succesului orașului Mantova pe Mediafax Italia.