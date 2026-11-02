Italia reduce aproape 7.000 de posturi în școli, pe fondul scăderii natalității / Sindicatele și profesorii se revoltă

Măsura a provocat reacții puternice din partea sindicatelor, a directorilor de școli, a părinților și a organizațiilor de elevi, care acuză guvernul că slăbește sistemul public de educație.

Potrivit proiectului bugetului pentru 2027, aprobat de cabinetul italian săptămâna trecută, numărul posturilor didactice va fi redus cu 4.925, iar cel al posturilor pentru personalul administrativ, tehnic și auxiliar (ATA) cu alte 2.049.

În total, sunt vizate 6.974 de posturi.

Informațiile au fost publicate de Reuters și confirmate de presa italiană.

15.000 de posturi reduse

Reducerile se adaugă celor stabilite prin bugetul pentru 2025, care a prevăzut eliminarea a 5.660 de posturi didactice începând cu anul școlar 2025 – 2026 și a 2.174 de posturi pentru personalul ATA din 2026–2027.

Astfel, în trei ani, numărul posturilor din sistemul școlar italian va fi redus cu aproape 15.000.

Măsurile nu presupun concedierea automată a unui număr similar de angajați, ci reducerea numărului de posturi prevăzute în organigramele școlilor.

Potrivit estimărilor citate de ANSA, noile reduceri ar urma să genereze economii de aproximativ 84 de milioane de euro în 2027 și de 252 de milioane de euro anual începând din 2028.

Mai puțini elevi, dar și mai puțini profesori

Guvernul justifică măsurile prin scăderea numărului de copii și elevi, pe fondul crizei demografice din Italia.

Datele oficiale citate de Reuters arată că numărul elevilor din învățământul primar și secundar a scăzut de la 8,4 milioane în anul școlar 2017 – 2018 la 7,7 milioane în 2024–2025.

Sindicatele și reprezentanții școlilor susțin însă că reducerea numărului de elevi ar trebui să fie o ocazie pentru diminuarea efectivelor din clase și îmbunătățirea calității educației, nu un motiv pentru noi reduceri de personal.

Educația e deja afectată de precaritatea locurilor de muncă

„Declinul demografic este real, o problemă foarte serioasă. Dar nu poate fi folosit ca pretext pentru a slăbi și mai mult sistemul nostru public de educație”, a declarat Mario Rusconi, reprezentant al Asociației Directorilor de Școli (ANP), pentru La Repubblica, citat de Reuters.

Sindicatul UIL avertizează, la rândul său, că reducerile de personal vor accentua problemele unui sistem deja afectat de precaritatea locurilor de muncă.

Reprezentanții organizației consideră că scăderea numărului de elevi ar trebui să permită reducerea numărului de copii din clase și îmbunătățirea condițiilor de învățare.

O îngrijorare aparte privește personalul auxiliar. Gianna Fracassi, reprezentanta sindicatului FLC CGIL, avertizează că reducerea numărului de angajați ATA poate afecta supravegherea elevilor, siguranța în școli și serviciile de bază ale unităților de învățământ.

Elevii anunță noi proteste

Nemulțumirea a depășit granițele sindicatelor.

Organizațiile de elevi au anunțat noi manifestații pentru 20 noiembrie, după protestele și mobilizările din ultimele săptămâni.

„În ultimele săptămâni, mii de elevi s-au mobilizat pentru a cere o școală publică mai bine finanțată, incluzivă și accesibilă. Răspunsul guvernului este, în schimb, tăierea a aproape 7.000 de posturi”, a declarat Angela Verdecchia, coordonatoarea națională a Rețelei Elevilor de Liceu, potrivit ANSA.