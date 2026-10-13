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Școli sigure doar pe hârtie | Ce-și propune ISMB pentru anul școlar 2026–2027 în privința bullyingului

Există violență în școli, toată lumea știe despre asta, dar, în afară de câteva afișe puse pe coridoare și alte lecții de dirigenție în care li se spune copiilor că nu e bine să fii rău, nu există politici solide de prevenire. ISMB a publicat un plan managerial pentru anul școlar 2026 - 2027, care cuprinde, parcimonios, și fenomenul bullyingului.
Școli sigure doar pe hârtie | Ce-și propune ISMB pentru anul școlar 2026–2027 în privința bullyingului
Sursa foto: AI
Luiza Moldovan
13 oct. 2026, 12:03, Social
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Bullyingul în școli nu e o noutate, iar afișele puse pe pereții coridoarelor nu rezolvă situația. Inspectoratul Școlar al Municipiului București încearcă să găsească o altă soluție pentru problema bullyingului, care e cuprinsă în planul managerial pentru anul școlar 2026-2027.

Documentul identifică și alte vulnerabilități care pot afecta climatul școlar, precum absenteismul, riscul de abandon și dificultățile întâmpinate de unele unități de învățământ în gestionarea nevoilor elevilor.

Monitorizare și intervenție timpurie

Printre direcțiile prevăzute pentru anul școlar 2026-2027 se află sprijinirea școlilor care întâmpină dificultăți, identificarea timpurie a elevilor aflați în situații de risc și dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și intervenție.

Mai sunt prevăzute sesiuni de formare pentru profesorii diriginți, învățători, consilieri școlari, care să prevină absenteismul și abandonul școlar.

Aceste măsuri pot contribui la identificarea unor probleme care afectează siguranța și participarea elevilor la școală.

Totuși, ele nu sunt un program specific anti-bullying, pentru că nu are prevederi clare, țintite.

Școli sigure și incluzive – până la proba contrarie, doar un clișeu

În viziunea sa pentru 2026-2027, ISMB afirmă că urmărește construirea unei comunități educaționale în care fiecare copil să aibă șanse egale la învățare, iar fiecare școală să fie un spațiu sigur, modern și incluziv.

Rămâne important de urmărit în ce măsură aceste obiective generale se vor traduce în acțiuni concrete împotriva bullyingului, în responsabilități clare pentru școli și în indicatori care să permită evaluarea rezultatelor.

În privința bullyingului, ISMB face referire la „politici educaționale care susțin prevenirea violenței, a bullyingului în școli și a abandonului școlar”.

Această formulare arată că prevenirea bullyingului este luată în considerare în analiza instituției. Totuși, pasajul nu descrie un program anti-bullying propriu al ISMB și nici nu stabilește ținte concrete, precum reducerea numărului de cazuri.

Legătura cu absenteismul

Absenteismul este un fenomen grav în România și poate fi pus în legătură și cu bullyingul, dar și cu sărăcia.

Rămâne neclar ce prevede ISMB în privința prevenirii violenței în școli.

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