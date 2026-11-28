Obiectele lăsate în mașină iarna pot crăpa, se pot strica sau pot chiar exploda. Avertismentul vine de la specialiștii auto citați de revista americană Real Simple.

„Oamenii își fac adesea griji din cauza căldurii din timpul verii, dar frigul poate fi la fel de dur”, spune Renee Martin, expertă auto.

Laptopul și telefonul, primele „victime”

Chiar și câteva ore în portbagaj, într-o zi geroasă, pot strica un laptop.

„Când electronicele reci sunt aduse în interior, la căldură, se poate forma condens în interiorul lor, care poate afecta circuitele în timp”, explică Martin.

Ecranele pot deveni lente, iar bateriile își pot pierde capacitatea de a se încărca. Cel mai mare risc apare însă la încărcare.

Bateriile de telefon nu pot fi încărcate sub 0 grade, avertizează site-ul de specialitate Battery University. Chiar dacă par să se încarce normal, în interior apar depuneri de metal care rămân permanent.

Samsung recomandă ca telefoanele să fie ținute între 0 și 35 de grade. Compania sfătuiește și să nu fie lăsate în mașina parcată.

Băuturi, conserve și medicamente

Sucurile, berea, apa sau vinul pot îngheța în mașină.

„Băuturile îmbuteliate pot îngheța, se pot dilata și pot exploda, lăsând în urmă o mizerie lipicioasă și periculoasă”, spune Lauren Fix, analistă la o publicație auto.

Conservele pot deveni nesigure. Lichidul din ele se dilată, iar cutia se poate umfla sau chiar crăpa. Asta poate duce la alterarea alimentelor sau chiar la botulism.

Departamentul american al Agriculturii recomandă aruncarea oricărei conserve umflate. Conservele care s-au dezghețat și au înghețat din nou nu mai sunt sigure.

Nici medicamentele nu au ce căuta în mașină pe ger. Ele trebuie păstrate la o temperatură constantă, ca în casă. Studiile arată că frigul le poate afecta calitatea, fie că sunt siropuri, fie pastile.

Cremele, sprayurile și ochelarii

Loțiunile, cremele și chiar machiajul se pot separa dacă îngheață și apoi se dezgheață.

„Iarna, de multe ori, lucrurile pe care le lași în mașină îngheață și se dezgheață iar și iar și s-ar putea strica”, spune Melanie Musson, expertă la AutoInsurance.org.

Sprayurile, precum fixativul sau șamponul uscat, pot exploda pe un ger puternic.

Ramele de plastic ale ochelarilor devin casante și se pot rupe în frig. De aceea, experții recomandă să ții în mașină doar o pereche ieftină.

Iarna, în mașină ar trebui să rămână un singur lucru: o trusă pentru situații de urgență.

„Duceți în casă tot ce este sensibil când temperatura scade sub zero, mașina nu este un loc sigur de depozitare iarna”, spune Musson.