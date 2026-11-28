Potrivit Centrului Infotrafic, la nivelul țării se circulă pe un carosabil umed, cu precipitații locale sub formă de ploaie ușoară, iar în zona montană a județelor Prahova, Neamț, Suceava și Vrancea ninge slab, fără depunere pe carosabil.

Pe arterele importante, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov, traficul se desfășoară pe un carosabil umed, în general cu precipitații sub formă de ploaie.

Pe Autostrada A7 Ploiești – Bacău, tronson kilometric 67 – 258, este semnalată ninsoare, cu vânt lateral, fără depuneri pe suprafața de rulare.

Centrul INFOTRAFIC recomandă șoferilor să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată configurației drumului și stării carosabilului, astfel încât să poată efectua orice manevră în siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

De asemenea, transmite șoferilor să fie atenți la rafalele de vânt lateral, la ieșirea din zonele împădurite, pe poduri sau în câmp deschis.

Dacă vă planificați o deplasare către zona montană sau în județele aflate sub incidența avertizărilor de ninsoare și viscol, unde este posibil să întâlniți suprafețe acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, echipați-vă mașina cu anvelope de iarnă.

Până la momentul actual, nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.