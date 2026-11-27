Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române avertizează vineri că, la primele ore ale dimineții, în șase județe sunt prezente precipitații sub formă de ploaie.

Pe șase dintre cele mai importante drumuri din țară se circulă în condiții meteorologice nefavorabile, cu un carosabil umed, din cauza ploilor:

A1 București – Pitești;

A2 București – Constanța;

A3 București – Brașov;

A7 Ploiești – Bacău;

DN 1 Ploiești – Brașov;

DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu.

Unde se circulă în condiții de iarnă

În județele Dolj și Gorj​ se circulă, pe anumite porțiuni, în condiții de iarnă. Autoritățile anunță precipitații sub formă de ninsoare.

Precipitații sub formă de ploaie vor fi prezente în județele Brașov, Dolj, Harghita, Olt, Teleorman și Timiș, unde traficul rutier se va desfășura pe un carosabil umed.

Autoritățile menționează că vizibilitatea în trafic este bună și nu au fost semnalate evenimente rutiere produse din cauza condițiilor meteorologice.

Recomandarea autorităților: prudență

Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor să circule cu prudență acolo unde carosabilul este umed. Printre sfaturi se numără și:

să se asigure;

să semnalizeze înainte de schimbarea direcţiei de deplasare;

să crească distanţa de siguranţă între vehicule.

De asemenea, autoritățile mai avertizează că autovehiculele trebuie să aibă funcționale, la plecarea la drum, sistemele de dezaburire, pentru o bună vizibilitate.