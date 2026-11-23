Iarna a venit mai devreme în Bucovina. Autoritățile din Iași au început să aplice material antiderapant luni, 23 noiembrie, după ce un prim strat de zăpadă s-a așternut pe șosele.

Direcția Drumuri și Poduri din Iași anunță că în zona de munte a județelor Suceava și Neamț a început ninsoarea cu lapoviță, în timp ce, în restul regiunii, se înregistrează ploi, iar carosabilul este umed.

Pe timpul nopții, 48 de autoutilaje au acționat pe șoselele din regiune, unde au împrăștiat 154 de tone de material antiderapant, predominant aplicat în zona montană.

Autoritățile atrag atenția șoferilor să circule cu prudentă, întrucât condițiile meteorologice ar putea să se mențină în perioada următoare.

„În continuare, vremea se anunță în răcire, cu vânt puternic și ninsori viscolite în zona montană. Circulați cu atenție și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarnă”, a transmis DRDP Iași.

Deszăpezire în județul Suceava

Luni dimineață au fost puse în funcțiune și utilajele de deszăperize, care acționează cu lamă și material antiderapant pe DN17A, drumul care leagă Ciumârna de Sucevița.

Autoritățile precizează că, din cauza ninsorilor și a carosabilul umed, se circulă în condiții speciale.