Condiții de iarnă adevărată pe Transfăgărășan. Zăpadă abundentă la Bâlea Lac, drumarii continuă deszăpezirea

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat sâmbătă că intervențiile pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan continuă.

În zona Bâlea Lac, condițiile sunt specifice sezonului rece, iar stratul de zăpadă acumulat este semnificativ.

„Continuăm intervențiile pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În zona Bâlea Lac avem parte de condiții de iarnă adevărată cu acumulare semnificativă de zăpadă”, a transmis DRDP Brașov.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonă dacă autoturismele nu sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Ninge pe Transfăgărășan de vineri

Ninsorile abundente au început să afecteze circulația pe Transfăgărășan încă de vineri, când drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru îndepărtarea acumulărilor de zăpadă de pe carosabil, în special în zona alpină.

DRDP Brașov a avertizat că vremea va rămâne asemănătoare în următoarele zile și le-a recomandat șoferilor să nu circule pe acest sector de drum dacă nu sunt pregătiți pentru condiții de iarnă.