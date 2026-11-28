Intervențiile sunt urmărite în timp real

Imaginile surprinse de camerele de monitorizare arată utilajele care acționează pe drumul expres în timpul ninsorii. Activitatea acestora, traseele parcurse și intervențiile efectuate sunt urmărite permanent, astfel încât administratorii drumului să aibă o evidență clară a operațiunilor de deszăpezire, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Monitorizarea se realizează prin sistemul video instalat pe drum, dar și cu ajutorul dispozitivelor GPS montate pe utilaje.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență

Reprezentanții administratorului drumului avertizează că, în condiții de ninsoare abundentă și viscol, zăpada se poate depune din nou pe carosabil chiar și după trecerea utilajelor.

Echipele de intervenție rămân mobilizate, iar operațiunile de deszăpezire continuă atât timp cât condițiile meteo o impun.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să plece la drum doar cu mașini echipate corespunzător pentru sezonul rece.