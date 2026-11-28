Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe sectorul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, în anumite intervale orare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, restricțiile se aplică pe ambele sensuri de circulație și vizează vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Sunt exceptate vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

Când intră în vigoare restricțiile pe DN7

Circulația vehiculelor vizate va fi interzisă după următorul program:

– 29 noiembrie 2026: între orele 18:00 și 22:00;

– 30 noiembrie 2026: între orele 06:00 și 22:00;

– 1 decembrie 2026: între orele 06:00 și 22:00.

Restricțiile sunt instituite pe traseul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, unul dintre cele mai importante sectoare rutiere pentru traficul dintre sudul și centrul țării.

Poliția anunță controale în trafic

Polițiștii rutieri din Vâlcea vor monitoriza circulația și vor verifica respectarea restricțiilor. Totodată, echipajele vor acționa pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor rutiere.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările, să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.

Șoferii care nu respectă restricțiile riscă sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale.