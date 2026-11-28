Polițiștii au intervenit vineri după-amiază la o locuință din estul Londrei, în cartierul Newham, după ce au fost sesizați în legătură cu o adolescentă. Potrivit The Independent, echipajele de intervenție au încercat să o salveze, însă adolescenta a fost declarată decedată la fața locului.
Bărbatul a fost reținut vineri seara, pe aeroportul Stansted, și se află în custodia poliției. Anchetatorii cred că acesta o cunoștea pe victimă și tratează cazul ca pe un incident izolat.
Detectivii nu au identificat până acum indicii privind existența unui pericol mai larg pentru populație. Poliția Metropolitană a anunțat că ofițerii vor rămâne în zonă în următoarele zile, pentru a sprijini comunitatea și a răspunde eventualelor îngrijorări.
Familia adolescentei a fost informată și primește sprijin din partea unor ofițeri specializați.
Poliția le-a cerut persoanelor care dețin informații despre caz, înregistrări de pe camerele de supraveghere, imagini de bord sau filmări realizate cu telefoanele mobile în zonă să contacteze autoritățile.
O examinare post-mortem urmează să stabilească detalii suplimentare privind cauza morții.