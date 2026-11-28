Polițiștii au intervenit vineri după-amiază la o locuință din estul Londrei, în cartierul Newham, după ce au fost sesizați în legătură cu o adolescentă. Potrivit The Independent, echipajele de intervenție au încercat să o salveze, însă adolescenta a fost declarată decedată la fața locului.

Bărbatul a fost reținut vineri seara, pe aeroportul Stansted, și se află în custodia poliției. Anchetatorii cred că acesta o cunoștea pe victimă și tratează cazul ca pe un incident izolat.

Poliția nu consideră că publicul este în pericol

Detectivii nu au identificat până acum indicii privind existența unui pericol mai larg pentru populație. Poliția Metropolitană a anunțat că ofițerii vor rămâne în zonă în următoarele zile, pentru a sprijini comunitatea și a răspunde eventualelor îngrijorări.

Familia adolescentei a fost informată și primește sprijin din partea unor ofițeri specializați.

Poliția le-a cerut persoanelor care dețin informații despre caz, înregistrări de pe camerele de supraveghere, imagini de bord sau filmări realizate cu telefoanele mobile în zonă să contacteze autoritățile.

O examinare post-mortem urmează să stabilească detalii suplimentare privind cauza morții.