Informațiile au fost confirmate joi de un prieten al activistului pentru Associated Press și de organizația Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ).

Potrivit lui Hosein Razzagh, prieten al lui Mahmoudian și activist iranian stabilit în Europa, peste 12 agenți înarmați au intrat în locuința scenaristului și l-au ridicat. Acesta a fost transportat la Penitenciarul Marii Teherane, situat în apropierea capitalei iraniene.

Organizația CPJ a relatat, citând o sursă apropiată jurnalistului, că Mahmoudian a reușit să vorbească pentru scurt timp cu familia sa joi. În timpul convorbirii, acesta ar fi spus că agenții de securitate l-au bătut puternic în momentul arestării, lăsându-i urme vizibile pe corp.

Ulterior, pe canalul personal de Telegram al activistului a fost publicat un mesaj potrivit căruia acesta ar fi fost pus sub acuzare pentru „propagandă împotriva guvernului” și „răspândirea de informații false”. Autoritățile iraniene nu au oferit, până la momentul publicării informațiilor, o explicație oficială privind arestarea.

Arestat după ce a avertizat asupra unor execuții iminente

Reținerea lui Mahmoudian a avut loc la doar o zi după ce acesta a publicat un avertisment referitor la doi protestatari iranieni aflați în închisoare, Milad Armoun și Navid Najaran, despre care susținea că riscă să fie executați în următoarele 24 de ore.

Cei doi au fost condamnați în legătură cu protestele din 2022, izbucnite după moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani. Aceasta fusese arestată de poliția moralității din Iran pentru presupusa încălcare a regulilor privind purtarea vălului islamic.

La scurt timp după avertismentul inițial, Mahmoudian a revenit cu un mesaj în care a precizat, citând informații primite de la un avocat și de la familiile celor doi, că sentințele nu fuseseră executate.

Mai târziu, raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului în Iran, Mai Sato, a atras atenția asupra cazului celor doi bărbați, exprimându-și îngrijorarea că execuțiile ar putea avea loc în zorii zilei următoare.

Potrivit organizației norvegiene Iran Human Rights, cel puțin 15 persoane au fost executate în legătură cu protestele declanșate de moartea Mahsei Amini, două dintre execuții având loc în 2026.

Mahmoudian a militat public pentru eliberarea protestatarilor încarcerați și pentru salvarea celor condamnați la moarte. Prietenul său, Hosein Razzagh, consideră că activitatea acestuia în cazurile de condamnare la pedeapsa capitală l-a adus în atenția autorităților iraniene.

Cine este Mehdi Mahmoudian

Mehdi Mahmoudian este un activist cunoscut pentru documentarea abuzurilor din sistemul penitenciar iranian și pentru susținerea persoanelor încarcerate din motive politice.

Acesta a colaborat la scenariul filmului „It Was Just an Accident”, regizat de Jafar Panahi, producție care a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2025 și a primit două nominalizări la ediția din 2026 a premiilor Oscar: pentru cel mai bun scenariu original și pentru cel mai bun film internațional, reprezentând Franța.

Pentru scenaristul iranian a fost prima nominalizare la Oscar.

Într-un interviu acordat publicației The New Yorker în martie 2026, Mahmoudian a vorbit despre experiențele sale din închisorile iraniene și despre abuzurile la care a fost supus. El însuși a petrecut mai mulți ani în detenție pentru activitatea sa.

Mahmoudian fusese reținut și în februarie

Nu este prima dată în acest an când Mahmoudian ajunge în custodia autorităților iraniene.

Pe 31 ianuarie 2026, acesta a fost arestat alături de alte persoane, la câteva zile după ce semnase o declarație publică prin care îl critica pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și condamna reprimarea violentă a manifestațiilor antiguvernamentale din ianuarie.

Mahmoudian a fost eliberat pe 17 februarie, însă a continuat să vorbească public despre situația deținuților politici și despre acțiunile autorităților împotriva protestatarilor.