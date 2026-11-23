Pedeapsa a fost aplicată și altor patru membri ai echipei sale, care au participat la înregistrarea concertului. Cei cinci s-au prezentat la sediul serviciului de executare a pedepselor din cadrul Parchetului din orașul Qom, unde au fost executate sentințele, potrivit avocatului Mostafa Nili, citat de publicația iraniană Emtedad și de Reuters.

Înregistrarea care a declanșat cazul a fost publicată pe canalul de YouTube al cântăreței la 11 decembrie 2024 și prezenta o reprezentație muzicală organizată fără public, la evenimentul istoric Deir Gachin, din apropierea orașului Qom. Parastoo Ahmadi apărea fără văl, purtând o rochie neagră cu bretele, și era acompaniată de mai mulți muzicieni.

În Iran, femeile sunt obligate prin lege să poarte vălul islamic în public, iar cântatul în public de către femei este, de asemenea, supus unor restricții severe. Înregistrarea concertului a devenit virală și a acumulat peste trei milioane de vizualizări pe YouTube.

Un tribunal din Qom i-a condamnat în iunie pe artistă și pe colaboratorii săi pentru „încălcarea decenței publice prin producerea și publicarea online de conținut obscen și imoral”. Instanța de apel a menținut ulterior sentința și a dispus punerea acesteia în executare.

Pe lângă cele 74 de lovituri de bici, cei cinci au primit interdicția de a desfășura activități artistice și muzicale timp de doi ani, precum și interdicția de a părăsi Iranul în aceeași perioadă.

După publicarea înregistrării, Parastoo Ahmadi și doi dintre muzicienii care au participat la concert au fost arestați, fiind ulterior eliberați pe cauțiune.

Organizațiile pentru drepturile omului condamnă pedeapsa

Executarea sentinței a provocat noi critici la adresa autorităților iraniene pentru restricțiile impuse libertății de exprimare și drepturilor femeilor.

Amnesty International criticase anterior confirmarea în apel a condamnărilor și ceruse autorităților iraniene să renunțe la aplicarea pedepselor cu biciuirea, pe care organizația le consideră tratamente crude, inumane și degradante.

Organizațiile internaționale pentru drepturile omului consideră biciuirea o formă de tortură și o încălcare a dreptului internațional.

Cazul are loc pe fondul contestării tot mai frecvente a regulilor vestimentare impuse femeilor în Iran. Mișcarea de protest pentru libertatea femeilor s-a amplificat în 2022, după moartea în detenție a tinerei Mahsa Amini, arestată de poliția moravurilor pentru presupusa încălcare a codului vestimentar islamic.