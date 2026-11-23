Potrivit autorităților estoniene, vor fi închise punctele de frontieră Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse. Restricțiile ar putea fi prelungite sau ridicate după o nouă evaluare a situației de securitate.

MAE le recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în sau dinspre Federația Rusă pe cale rutieră să țină cont de noile restricții și să își planifice din timp deplasările.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe reamintește recomandarea adresată cetățenilor români de a evita călătoriile în Federația Rusă, în contextul situației de securitate.

Număr de urgență pentru românii aflați în Estonia

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau urgente pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Republica Estonia: +372 556 114 72.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informațiilor actualizate de pe site-urile oficiale www.mae.ro și tallinn.mae.ro.

De asemenea, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru dispozitivele Apple, prin care pot primi informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării.