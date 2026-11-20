Estonia va închide punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia din motive de securitate timp de cel puțin șase luni, după un incident produs pe 14 noiembrie, când a fost dejucată o tentativă de sabotaj la sediul companiei Threod Systems, o firmă estoniană din industria de apărare, specializată în producția de drone.

Informația a fost anunțată oficial atât de ministerul estonian de Externe, cât și de ministrul de Externe Margus Tsahkna.

„Astăzi, guvernul estonian a decis să închidă punctele noastre de trecere a frontierei rutiere cu Rusia începând cu 1 decembrie. Acțiunile ostile ale Rusiei au consecințe. Aceasta nu este o reacție la un singur incident, ci la agresiunea continuă a Rusiei, la sabotajele și operațiunile hibride îndreptate împotriva Estoniei și a Europei”, a spus Tsahkna într-un mesaj publicat pe X.

Today, the Estonian government decided to close our road border crossings with Russia from 1 December. Russia’s hostile actions have consequences. This is not a response to a single incident, but to Russia’s continued aggression, sabotage and hybrid operations targeting Estonia and Europe. We have previously stated that if these attacks continued, we would introduce additional security measures. That is precisely what we are doing now. Estonia cannot allow Russia to use cross-border movement to recruit and influence people, organise acts of sabotage or circumvent sanctions. We are protecting not only Estonia’s security, but also that of the European Union and the Schengen area. This tracker provides a wider picture of reported hybrid operations across Europe, including incidents officially attributed to Russia and those still under suspicion: https://t.co/6iCseyAzLy — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 20, 2026

Reacția Moscovei

Kremlinul a negat acuzațiile potrivit cărora s-ar afla în spatele tentativei de sabotaj. Vineri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat faptul că Rusia va răspunde cu măsuri politice și diplomatice dacă Estonia va merge mai departe cu închiderea graniței.

„Astfel de măsuri echivalează cu încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier sub pretextul fals al unei presupuse amenințări din Est”, a declarat Zaharova, potrivit Reuters.

Toate cele cinci puncte de control — Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse — vor fi închise, notează Euronews. Guvernul a precizat că ar putea revizui această decizie peste șase luni. Serviciile feroviare nu vor fi afectate.

Alte țări care au graniță cu Rusia au impus măsuri similare după izbucnirea războiului din Ucraina în 2022. Finlanda și-a închis granița terestră cu Rusia în decembrie 2023, în timp ce Letonia, Lituania și Polonia au restricționat semnificativ trecerea granițelor la granițele lor estice în ultimii ani.