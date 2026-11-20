Guvernatoarea aleasă a statului Tennessee, Marsha Blackburn, l-a numit pe Josh Smith în funcția de comisar al Departamentului Corecțional, într-o serie de numiri anunțate săptămâna aceasta, potrivit CNN.

Om de afaceri și susținător al reformei penitenciarelor, Smith a executat cinci ani într-o închisoare federală pentru acuzații legate de trafic de droguri la sfârșitul anilor 1990 și a avut mai multe alte condamnări pentru infracțiuni în tinerețe, potrivit site-ului său. El atribuie succesul său final după ce a părăsit închisoarea federală creștinismului și îndrumării unor infractori cu gulere albe cu studii superioare.

Sistemul penitenciar, zdruncinat de execuția ratată a unei condamnate

Smith preia conducerea unui departament zdruncinat de experiența fără precedent a condamnatei la moarte Christa Pike ce a supraviețuit injecției letale, care a dus la o pauză a execuțiilor în Tennessee și la o dezbatere națională privind umanitatea și fiabilitatea metodelor de pedeapsă capitală.

„Josh aduce o combinație distinctă de leadership executiv, experiență directă în domeniul corecțional și o înțelegere a provocărilor cu care se confruntă sistemul nostru penitenciar”, a declarat Blackburn la anunțarea numirii lui Smith pe rețeaua X.

Grațiat de Trump

Președintele Donald Trump l-a grațiat pe Smith în 2021 pentru condamnarea sa federală din 1998, iar ulterior acesta a preluat funcția de director adjunct al Biroului Federal al Penitenciarelor în 2025. Smith i-a mulțumit lui Trump pentru că a fost „dispus să își asume un risc pe care niciun președinte înaintea lui nu-l asumase”.

Smith a recunoscut public că statutul său de infractor condamnat ar fi putut deranja unii angajați ai sistemului penitenciar.

„Când am intrat în Consiliul Ordinului, știam că numirea mea va fi un șoc pentru sistem. Încă de la început au existat oameni care nu credeau că cineva ca mine își are locul în această poziție”, a spus Smith într-un comunicat în care și-a anunțat plecarea în august.

Susținător al reformei penitenciarelor

Smith a vizitat peste 70 de unități federale în timpul mandatului său de adjunct al BOP, potrivit unei declarații recente. El a demisionat după aproximativ un an în această funcție, deși nu este clar de ce.

Susținătorul reformei penitenciarelor a lucrat anterior și cu oficiali corecționali din Tennessee. Guvernatorul Bill Lee l-a numit în comitetul director al unui grup operativ pentru justiție penală în 2019, colaborând cu conducerea TDOC și cu oficiali de stat pentru a dezvolta recomandări legislative și bugetare privind siguranța publică și problemele de reintegrare în închisoare.