Tatăl lui Meghan Markle, eliberat pe cauțiune la doar câteva ore după ce a fost arestat pentru presupusa deținere de imagini pornografice cu minori

Thomas Markle Sr. a fost eliberat în arest la domiciliu și monitorizat electronic la doar câteva ore după ce a fost arestat vineri.

Potrivit Mirror, patru cutii cu materiale, despre care se presupune că ar fi fost găsite în fosta casă a domnului Markle Sr. din Filipine, au fost predate autorităților săptămâna trecută.

Unele materiale ar fi prezentat presupuse abuzuri sexuale asupra unor fete cu vârste de aproximativ 10-11 ani. Fiul bărbatului, Thomas Markle Jr., susține că a predat descoperirea autorităților din Filipine.

Anterior, el a negat acuzațiile împotriva sa, numindu-le „minciuni bolnave”, dar nu a pledat oficial în timpul apariției sale de vineri în instanță, la tribunalul federal din Tampa.

Tatălui lui Meghan Markle i s-a cerut să-și predea pașaportul și a fost eliberat pe proprie răspundere, reprezentând o promisiune scrisă și încrederea că se va întoarce în instanță, deși există încă o amendă legală în cazul în care nu se prezintă.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, a transmis că este profund tulburată de anchetă și că se gândește la copiii care ar fi putut fi victime ale unor abuzuri.

Meghan Markle a subliniat că protejarea minorilor trebuie să reprezinte prioritatea autorităților. Ea a amintit și de alte acuzații apărute în 2018, care au contribuit la deteriorarea relației cu tatăl său.