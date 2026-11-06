Tatăl lui Meghan Markle, arestat în Florida pentru presupusa deținere de pornografie infantilă. Propriul fiu l-a denunțat

Informația a fost confirmată pentru New York Post de surse apropiate cazului.

Agenții federali l-au ridicat dintr-un centru pentru persoane vârstnice

Thomas Markle Sr. a fost reținut de agenți federali la centrul Maravida Senior Living din Lakeland, Florida, unde locuia și beneficia de îngrijire specializată, relatează Daily Mail, publicația care a anunțat inițial arestarea.

Arestarea vine după deschiderea unei anchete în Filipine, unde poliția din Cebu investiga acuzații privind existența unor materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor în locuința bărbatului.

Propriul fiu ar fi descoperit sute sau mii de imagini suspecte

Potrivit The Sun, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, a declarat că a găsit „sute, dacă nu mii” de imagini suspecte în cutii depozitate alături de amintiri și obiecte de familie.

Unele materiale ar fi prezentat presupuse abuzuri sexuale asupra unor fete cu vârste de aproximativ 10-11 ani. Fiul bărbatului susține că a predat descoperirea autorităților din Filipine.

Thomas Markle Jr. a declarat că a fost îngrozit de ceea ce a găsit și că nu a avut altă opțiune decât să își denunțe tatăl.

Ulterior, Daily Mail a relatat că un jurnalist al publicației ar fi descoperit alte materiale suspecte într-un spațiu de depozitare abandonat, aparținând lui Thomas Markle Sr., în Mexic.

Familia Markle, divizată. Tatăl ducesei respinge acuzațiile

Samantha Markle, sora vitregă a lui Meghan, și-a apărat tatăl, susținând că acuzațiile formulate de fratele său sunt inventate și urmăresc obținerea unor avantaje financiare.

Ea a afirmat că Thomas Markle Jr. ar încerca să se răzbune după ce tatăl lor i-ar fi retras sprijinul financiar. Partenerul Samanthei, Mark Phillips, a contestat la rândul său acuzațiile.

Thomas Markle Sr. a negat categoric faptele imputate, declarând pentru Daily Mail că este șocat și profund afectat de afirmațiile fiului său.

Bărbatul a susținut că nu ar putea comite asemenea fapte și că nu înțelege de ce fiul său încearcă să îl distrugă prin ceea ce el consideră a fi minciuni.

Meghan Markle, „profund tulburată”

Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, a transmis publicației americane că este profund tulburată de anchetă și că se gândește la copiii care ar fi putut fi victime ale unor abuzuri.

Meghan Markle a subliniat că protejarea minorilor trebuie să reprezinte prioritatea autorităților. Ea a amintit și de alte acuzații apărute în 2018, care au contribuit la deteriorarea relației cu tatăl său.

Potrivit The Sun, Thomas Markle Sr. a fost diagnosticat cu demență. Acesta a părăsit locuința din Cebu în luna mai, după ce a suferit un accident vascular cerebral, complicat de formarea unui cheag de sânge și de amputarea ulterioară a piciorului stâng.

Bărbatul se afla într-un centru de îngrijire din Florida, iar recent fusese fotografiat într-un scaun cu rotile.