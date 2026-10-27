Meghan Markle va petrece săptămâni întregi în Australia, unde filmează pentru Junior MasterChef

Filmările pentru „Junior MasterChef” sunt programate să dureze câteva săptămâni, la începutul sau la jumătatea anului 2027, perioadă în care Ducesa de Sussex se va muta în Australia, potrivit informațiilor publicate de site-ul de știri News.com.au, preluate de The Independent.

O sursă a declarat pentru publicație că soțul ei, Ducele de Sussex, împreună cu copiii lor – Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani – ar putea veni în vizită, deși acest lucru nu a fost confirmat.

Concursul culinar, la care participă copii pasionați de gătit, urmează să fie produs la Melbourne.

Concurenții la MasterChef Australia, puși să realizeze ceva „demn de o ducesă”

Acest posibil rol vine după o apariție a ducesei în emisiunea MasterChef Australia, la începutul acestui an.

Meghan, în vârstă de 45 de ani, a apărut în calitate de jurat invitat în cel de-al 18-lea sezon al emisiunii, în cadrul căruia concurenții au fost provocați să transforme un element culinar de bază într-o creație „demnă de o ducesă”.

Direcția profesională vine după ce Meghan a aflat că tatăl este abuzator în Filipine

Informațiile privind viitoarea direcție profesională a lui Meghan apar la câteva zile după ce fratele ei vitreg, Thomas Markle Jr., a declarat pentru publicația The Sun că a descoperit, în fosta locuință a tatălui lor din Filipine, o colecție de imagini care înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor; el a raportat acest lucru poliției locale și FBI-ului.

Thomas Markle Sr. a recunoscut că a plătit pentru sex în această țară din Asia de Sud-Est, însă neagă faptul că ar fi deținut vreodată un astfel de material.

Potrivit unor relatări din publicația The Sun on Sunday, Meghan i-a trimis tatălui ei o ultimă scrisoare anul trecut, în timp ce acesta se recupera, în Filipine, după o amputație la picior.

Ziarul notează că, în scrisoare, Meghan i-a transmis că știe că este un abuzator și că nu își va vedea niciodată nepoții.

Scrisoarea de la Poliția Metropolitană despre Thomas Markle

Poliția Metropolitană a confirmat că, în 2019, a transmis lui Meghan și lui Harry o scrisoare „care conținea o serie de acuzații privind presupuse fapte ilegale comise în afara Regatului Unit”, însă nu a comunicat detalii altor agenții de aplicare a legii.

BBC și alte instituții de presă, inclusiv The Telegraph – care a precizat că a consultat o copie a documentului – au relatat că scrisoarea a fost redactată de fosta soție a lui Thomas Markle (tatăl), Roslyn Loveless, care a decedat între timp.

Ea este mama lui Markle Jr. și a celeilalte surori vitrege a lui Meghan, Samantha Markle, care i-a luat apărarea tatălui lor, declarând pentru Mail on Sunday: „Cred că este o înscenare”.

Meghan este „supărată și foarte frustrată” de modul în care poliția metropolitană a gestionat ancheta, a relatat The Telegraph.

Ea a afirmat că i-a fost arătată o scrisoare trimisă la Scotland Yard, care conținea acuzații „îngrijorătoare” la adresa lui Thomas Markle Sr., și că a primit asigurări că acestea sunt investigate.

Poliția metropolitană „analizează în prezent modul în care a fost gestionată această chestiune”, inclusiv dacă este necesară sesizarea organismului de supraveghere a poliției.

Harry și Meghan s-au întors în Anglia

Harry și Meghan s-au stabilit din nou în Anglia în luna august, la șase ani după ce au declanșat criza „Megxit” și au renunțat la rolul lor în cadrul familiei regale pentru a începe o viață nouă în SUA.

La începutul acestei luni, o sursă a declarat pentru The Telegraph că Meghan „citește multe scenarii” și că se va concentra pe familia sa, pe brandul său de stil de viață și pe relansarea carierei de actriță, mai degrabă decât pe vizite cu caracter pseudo-regal.

Aceștia au adăugat că, dacă Meghan ar avea timp, s-ar implica în „activități caritabile”, precizând că „nu este un membru activ al familiei regale”, ci o mamă cu normă întreagă și antreprenoare.

Au existat speculații cu privire la următorul pas al lui Meghan, inclusiv informații conform cărora fosta vedetă din serialul „Suits” ar fi purtat discuții pentru un rol în producția Netflix „The Gentlemen”.