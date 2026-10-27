Cum este văzută România de la Washington: progres economic uriaș, umbrit de nostalgia după Ceaușescu

William Echikson, fost corespondent în Europa Centrală, a realizat o analiză publicată de Center for European Policy Analysis (CEPA).

Acesta a cunoscut România atât în ultimii ani ai regimului Ceaușescu, cât și în prezent și descrie contrastul dintre țara pe care a găsit-o în anii ’80 și România de astăzi.

România a ajuns la aproape 80% din media UE

Echikson amintește că, în anul 2000, venitul pe cap de locuitor al României reprezenta aproximativ 26% din media Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat invocate în analiză, indicatorul a ajuns între timp la aproximativ 78%-80%.

El mai remarcă și îmbunătățirea altor indicatori sociali, susținând că milioane de români au ieșit din sărăcie, speranța de viață a crescut cu peste zece ani, iar mortalitatea infantilă s-a redus cu aproximativ două treimi.

Schimbarea este vizibilă, în opinia sa, inclusiv în București și în orașe precum Brașov, Sighișoara și Sibiu, unde amintește de restaurarea clădirilor istorice și dezvoltarea serviciilor.

România a aderat la NATO în 2004 și la Uniunea Europeană în 2007, două momente considerate esențiale pentru parcursul său occidental.

Nostalgia după Ceaușescu, semnalul de alarmă

Analiza atrage însă atenția că beneficiile dezvoltării nu au fost distribuite uniform, iar diferențele dintre București și unele comunități rurale ar alimenta nemulțumirea și nostalgia pentru perioada comunistă.

Echikson citează un sondaj INSCOP potrivit căruia 66% dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu un lider bun pentru România. Aproape jumătate dintre respondenți cred că viața era mai bună în comunism, în timp ce 35% au o opinie contrară.

Jurnalistul consideră surprinzătoare aceste percepții prin prisma experiențelor sale directe din România comunistă. El povestește că, în 1986, a găsit un București cu străzi întunecate și magazine aproape goale, iar în 1989 a fost reținut și expulzat de Securitate după ce a încercat să intervieveze un disident.

„România reprezintă un avertisment”

În analiza sa, Echikson pune nostalgia pentru trecut și pe fondul instabilității politice, al problemelor bugetare și al amenințărilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

El subliniază însă că direcția viitoare a țării nu este inevitabil negativă și evidențiază succesul generațiilor de români educați, conectați la Occident și activi în sectoare economice moderne.

Într-o comparație cu alte foste state comuniste din Europa Centrală și de Est, Echikson afirmă că evoluțiile din România trebuie privite și ca un semnal de alarmă în privința revenirii populismului și a idealizării trecutului totalitar.

„România reprezintă un avertisment puternic”, este concluzia formulată de Echikson, care susține că progresele obținute după căderea comunismului trebuie protejate.