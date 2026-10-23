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Meghan Markle a declarat că este „profund afectată” de acuzațiile la adresa tatălui ei, privind deținerea de imagini sexuale cu minori

Meghan Markle a declarat că este „profund afectată” de acuzațiile privind deținerea de imagini sexuale cu minori la adresa tatălui ei, Thomas Markle. Ducesa de Sussex a adăugat că a fost informată despre „acuzații tulburătoare” la adresa acestuia în 2018 de către Poliția Metropolitană.
Meghan Markle a declarat că este „profund afectată” de acuzațiile la adresa tatălui ei, privind deținerea de imagini sexuale cu minori
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 13:18, Știri externe
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Ducesa de Sussex a emis declarația după ce s-a aflat că tatăl ei, de care s-a înstrăinat de la căsătoria cu Prințul Harry, este investigat pentru acuzațiile că ar fi păstrat imagini cu minori acasă.

Ea a adăugat că nu i-a permis tatălui ei să se întâlnească cu cei doi copii ai cuplului, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, pentru a-i „proteja”, notează The Independent.

Într-o declarație, Meghan Markle a spus că este „profund afectată de veștile care au ieșit la iveală în ultimele 24 de ore și gândurile mele sunt alături de orice copil care ar fi putut fi rănit”.

„În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și Oficiului pentru Protecția Regalității și Specialiștilor. Ulterior, scrisoarea respectivă a fost împărtășită cu mine. Aceasta conținea acuzații tulburătoare împotriva tatălui meu și mi s-au dat asigurări că acestea sunt investigate”, a transmis ea.

Ducesa de Sussex speră că „acum se poate înțelege că, în ciuda denaturării anumitor publicații media de-a lungul anilor, orice distanță față de tatăl meu și alegerea mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri a fost făcută dintr-un singur motiv: a-i proteja”.

„Aveam încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii”, a adăugat ea

„Deși amploarea a ceea ce a fost descoperit acum este mai dezgustătoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată, speranța mea sinceră este că dreptatea va fi pe deplin făcută și că prioritatea rămâne siguranța și protejarea copiilor nevinovați”, a declarat Meghan Markle, potrivit sursei citate.

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