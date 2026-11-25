Conform documentelor depuse în California, Thomas Markle deținea cu bună știință negative de film de 35 mm care conțineau pornografie infantilă.

Rechizitoriul dublează numărul de acuzații cu care se confruntă Markle în acest caz. El este acuzat că a pozat în fotografii cu cel puțin o minoră dezbrăcată și cu alți copii aflați în ipostaze similare, potrivit The Independent.

Thomas Markle a fost arestat la începutul acestei luni

Tatăl Ducesei de Sussex, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat în Florida pe 6 noiembrie și acuzat de depozitarea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor în California.

Acestea au venit după ce agenții FBI au confiscat o cantitate de materiale din două unități de depozitare din Los Angeles pe care le-ar fi închiriat timp de aproape două decenii.

Autoritățile au găsit obiecte precum diapozitive, negative de film și cărți, toate conținând materiale suspectate că ar conține abuzuri sexuale asupra copiilor.

Apt pentru a putea fi judecat

Săptămâna trecută, a fost declarat apt din punct de vedere psihologic pentru a fi judecat după ce a fost acuzat de deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, inclusiv imagini cu el însuși alături de minore dezbrăcate.

El a fost acuzat de un expert medical că „se preface că exagerează pierderea memoriei sau de înțelegere a acuzațiilor pentru a evita urmărirea penală”, după ce a susținut că suferă de demență, potrivit aceleiași surse.