Mai multe state anunțaseră anchete asupra lui Grok din cauza unor acuzații similare în ultimele luni, dar Virginia și Oregon sunt primele state care dau SpaceX în judecată.

Procesele intentate în instanțele statale acuză SpaceX că a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța Grok și că nu a implementat măsuri de siguranță adecvate în timp ce promova abilitatea chatbotului de a genera imagini sexuale, notează Al Jazeera.

Funcția permite utilizatorilor să facă o fotografie existentă a unei persoane și să genereze o imagine sau un videoclip cu conținut sexual sau nud, conform proceselor.

Compania a prioritizat modelul său de afaceri în detrimentul siguranței a milioane de oameni, a declarat procurorul general al Virginiei, Jay Jones, în procesul intentat de statul său.

„Pentru a-și extinde produsul întârziat, Grok, către zeci de milioane de utilizatori noi, compania a eliminat măsurile de siguranță standard din industrie și a comercializat un «mod picant» conceput pentru a produce imagini sexuale” a transmis Jones în proces.

Cele două state cer legi pentru a opri generarea de imagini explicite

Virginia și Oregon au acuzat SpaceX de încălcarea legilor lor respective privind protecția consumatorilor. Acestea solicită despăgubiri, penalități și hotărâri judecătorești care să oblige compania să înceteze încălcarea legii din cele două state.

Într-o declarație publicată luni pe X, care nu a abordat direct procesele, echipa de siguranță a platformei a transmis că a luat măsuri pentru a bloca solicitările care ar putea genera imagini cu caracter sexual. De asemenea, a adăugat că a colaborat cu forțele de ordine pentru a urmări persoanele care folosesc platforma pentru astfel de imagini.

Peste 20.000 de imagini sexuale cu minori

Plângerea intentată de Virginia citează date dintr-un studiu realizat de Centrul pentru Combaterea Urii Digitale. Potrivit acestor date, între decembrie 2025 și ianuarie 2026, Grok a generat și postat milioane de imagini cu caracter sexual pe X, inclusiv peste 20.000 înfățișând copii.

Începând cu luna ianuarie, Grok le-a spus utilizatorilor că funcțiile sale de generare de imagini sunt destinate doar abonaților. Acest lucru nu a oprit crearea imaginilor, dar a permis companiei să profite de pe urma acestora, se arată în proces, potrivit sursei citate.