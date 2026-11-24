Inițial, aeronavele au fost declarate în mod eronat ca fiind nord-coreene.

Potrivit Yohap, avionul rusesc a intrat în zona de identificare a apărării aeriene (KADIZ) în primele ore ale dimineții. Acesta s-a apropiat de insula Ulleung înainte de a ieși din zonă.

Prezența aeronavei a determinat armata să emită o alertă de urgență, a declarat Statul Major Interarme (JCS).

Forțele Aeriene Sud-Coreene au trimis avioane de vânătoare ca răspuns, iar avioanele rusești au părăsit zona fără a încălca spațiul aerian al Coreei de Sud, a adăugat JCS.

Declarația a venit la scurt timp după ce guvernul provinciei Gyeongsang de Nord a trimis un avertisment locuitorilor de pe insula Ulleung, în care îndemna locuitorii să se evacueze.

Oficialii au ridicat alerta aproximativ cinci minute mai târziu, potrivit sursei citate.