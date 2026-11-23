Un complet format din trei judecători al celei de-a doua curți de apel din SUA a anulat o decizie a unei instanțe inferioare care menținuse cazul la tribunalul statului New York.

Aici, Donald Trump a fost judecat și condamnat pentru 34 de capete de acuzare pentru falsificarea documentelor comerciale pentru a ascunde o plată de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels, notează The Guardian.

Comisia a ordonat unei instanțe inferioare să emită prompt o decizie cu privire la menținerea cazului în instanța federală.

Dacă se întâmplă acest lucru, Trump ar putea argumenta că verdictul ar trebui anulat din cauza imunității prezidențiale.

Decizia a pus, de asemenea, în mișcare o oprire a procedurilor în apelul simultan al lui Trump la instanța de stat. Președintele american neagă orice faptă ilegală și nu a primit nicio pedeapsă în acest caz.

Într-o ordonanță de două pagini, al doilea complet a declarat că nu este de acord cu respingerea anterioară a regretatului judecător districtual american Alvin Hellerstein a cererii lui Trump de a muta cazul istoric de la instanța statală la instanța federală.

Decizia este o rară victorie juridică pentru președinte în acest caz, care a avut loc în jurul eforturilor lui Trump de a plăti vedeta de filme pentru adulți pentru a o împiedica să vorbească public despre relațiile sexuale cu el.