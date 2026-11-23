„Activiștii împotriva schimbărilor climatice și-au descris întotdeauna presupunerile științei climatice extreme drept «știință stabilită», iar scenariile de dezastru și distrugere bazate pe «schimbările climatice» le-au dominat perspectiva”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Ei bine, studiul lor privind știința climatică a fost acum demontat, retras și anulat de IPCC-ul ONU”, a continuat el, referindu-se la Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice al Națiunilor Unite.



De asemenea, liderul de la Casa Albă a mai scris că „gata cu predicțiile catastrofale. DISPĂRUT! DISPĂRUT! DISPĂRUT!”.

Remarcile lui Trump au urmat eșecului de duminică al conferinței ONU privind clima COP31 de la Antalya, Turcia. Aproape 200 de țări nu au reușit să ajungă la un acord pe fondul disputelor privind combustibilii fosili.

Lipsa unui consens reprezintă o lovitură majoră pentru eforturile globale de combatere a încălzirii climatice, într-un moment în care planeta se confruntă cu valuri de căldură, inundații și alte catastrofe naturale tot mai grave.

Nemulțumirea mai multor țări a fost provocată de proiectul declarației finale, care nu menționa explicit renunțarea treptată la combustibilii fosili, o măsură contestată de state producătoare de petrol, precum Arabia Saudită.