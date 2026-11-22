Documentul îi aparține ministrului turc al Mediului, Murat Kurum, președintele conferinței COP31 de la Antalya, și a fost publicat duminică, după ora 3:00 dimineața.

Kurum a lăsat negociatorilor doar trei ore pentru obiecții sau cereri de modificare, înainte ca textul să ajungă în plenul conferinței.

Aprobarea cere un consens aproape unanim

Mai multe țări au protestat vehement în timpul negocierilor împotriva omiterii unui apel la eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Din același motiv, țări și activiști nu au reacționat imediat la noua versiune.

Conferința trebuia să se încheie vineri și se află acum în a doua prelungire.

Organizatorii se tem că, pe măsură ce delegații pleacă, nu va mai exista cvorumul de două treimi necesar pentru votarea documentului.

Panama amenință cu obiecții formale

La începutul săptămânii, Panama a anunțat că va obiecta oficial la un acord final care nu limitează producția de petrol, nu recunoaște obiectivele eșuate de limitare a încălzirii și nu crește finanțarea pentru adaptarea statelor la efectele încălzirii.

Ministrul panamez al Mediului, Juan Carlos Navarro, a spus că negocierile sunt ținute ostatice de o „mafie a petrolului” și că procesul trebuie reformat.

Un posibil pas înapoi față de Dubai

Combustibilii fosili au lipsit din deciziile finale ale conferințelor climatice timp de peste 25 de ani, mai ales din cauza obiecțiilor Arabiei Saudite, a explicat Alden Meyer, analist al think-tank-ului european E3G.

În 2023, la Dubai, lumea a convenit totuși să se îndepărteze de combustibilii fosili.

„Ar fi un adevărat pas înapoi dacă plecăm de aici fără niciun semnal că am luat în serios ce am convenit acum trei ani”, a spus Meyer.

Prima linie a proiectului face trimitere la acordul de la Dubai și aminteşte „în întregime” Consensul Emiratelor Arabe Unite. În cele 10 pagini ale textului nu apar însă cuvintele „fosil”, „petrol”, „cărbune” sau „eliminare treptată”.

Electrificarea și captarea carbonului

Proiectul cere statelor să crească ponderea electricității în consumul final de energie, de la aproximativ 21% în prezent la 35% până în 2035. Aceasta include trecerea transporturilor, adică a mașinilor, camioanelor și avioanelor, de la carburanți la electricitate. Obiectivul este inițiativa emblematică a Turciei.

Activiștii pentru climă au cerut ca textul să prevadă că electricitatea trebuie să provină doar din surse regenerabile, precum energia eoliană și solară.

Ei susțin că includerea electricității produse din combustibili fosili anulează scopul reducerii emisiilor.

„Electrificarea bazată pe cărbune și gaze nu limitează încălzirea”, a spus climatologul Bill Hare, directorul general al Climate Analytics.

El a avertizat că dependența continuă de cărbune și gaze poate doar muta locul în care sunt arși combustibilii fosili și poate bloca emisii suplimentare.

Turcia și directorul Agenției Internaționale a Energiei susțin că 80% din electricitatea nouă provine din surse regenerabile, deci măsura va reduce emisiile la fel de bine.

Proiectul include și ideea controversată a captării și stocării carbonului, cu un obiectiv concret de 1 miliard de tone metrice.

Tehnologia este susținută de industria petrolului.

Propunerea vizează poluatorii industriali și pe cei care nu pot trece ușor la energie regenerabilă, iar dioxidul de carbon din emisii ar urma să fie captat și îngropat.

Planul este mai localizat și diferă de eforturile globale, la scară mare, de eliminare a carbonului din atmosferă.

Finanțarea adaptării, fără un punct de referință

Multe țări în curs de dezvoltare au cerut mai multe detalii despre angajamentul din conferințele anterioare de a tripla ajutorul financiar pentru adaptarea statelor sărace la efectele încălzirii. Conferințele trecute au vorbit despre triplarea finanțării anterioare, dar nu au menționat niciodată un nivel de referință, iar unele state au cerut unul explicit.

Nu l-au primit.