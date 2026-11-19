„Tranziția de la combustibilii fosili” a fost inclusă în prima versiune de 18 pagini, publicată luni, dar lipsește din a doua, care a fost lansată joi, la ora 15:00, ora Turciei. Această a doua versiune simplificată are 9 pagini și 80 de paragrafe, în locul celor 144 de elemente anterioare, potrivit The Guardian.

Se pare că nu există nici măcar o referire indirectă la tranziția de la combustibilii fosili, care a fost convenită la Cop28 de la Dubai, într-o declarație cunoscută sub numele de Consensul Emiratelor Arabe Unite. Însă a fost păstrată formularea care reafirmă angajamentul global de a menține temperaturile la 1,5°C și de a limita depășirea acestei ținte.

Al doilea proiect conține o promisiune mult mai slabă

În loc de tranziția de la combustibilii fosili, al doilea proiect are o promisiune mult mai slabă, aceea a unei „tranziții către emisii reduse de gaze cu efect de seră și o dezvoltare rezistentă la schimbările climatice”.

Acest apel apare de două ori, într-un limbaj mai strict, solicitând „soluții concrete pentru a accelera tranziția globală ireversibilă către emisii reduse de gaze cu efect de seră și rezistență la schimbările climatice și pentru a menține 1,5 grade la îndemână, recunoscând că țările vor adopta căi și soluții diferite”.

O serie de opțiuni voluntare

Obiectivul propus de a obține 35% din energia finală din electricitate până în 2035 este încă în text, dar în loc să fie obligatorie, este una dintr-o serie de opțiuni voluntare pe care țările le pot lua „în conformitate cu circumstanțele și prioritățile lor naționale de dezvoltare”.

Acest proiect solicită, de asemenea, țărilor să își rezolve divergențele cu privire la Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice, astfel încât cele mai recente studii științifice ale acestuia să poată fundamenta negocierile de la Cop33.