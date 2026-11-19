Un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina a ajuns în „etapele finale de coordonare” și ar urma să aibă loc în viitorul apropiat, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Kyiv Post.

Potrivit acestuia, schimbul este pregătit de serviciile de informații ale celor două țări, care verifică listele cu prizonierii ce urmează să fie incluși în operațiune. Dmitri Peskov a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă, potrivit agenției ruse de stat RIA Novosti.

Reprezentantul Kremlinului a spus că procesul a ajuns în „etapele finale de coordonare”, iar Moscova se așteaptă ca schimbul să aibă loc „în viitorul apropiat”.

Rusia și Ucraina au ajuns la un acord de principiu pentru un schimb amplu de prizonieri în timpul negocierilor mediate de Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi, pe 11 noiembrie.

Pe 13 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că cele două țări au convenit să schimbe între 1.200 și 1.300 de prizonieri de război de fiecare parte.

În cadrul unui briefing de presă, Zelenski a explicat că Ucraina a susținut, în timpul discuțiilor de la Abu Dhabi din 10 și 11 noiembrie, o propunere puternică de schimb de tip „toți pentru toți”.

Ulterior, au avut loc consultări la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner. În urma acestor discuții, s-a ajuns la un acord pentru eliberarea a peste 1.000 de prizonieri de fiecare parte.

„Semnalul principal a fost realizarea celui mai mare schimb din tot războiul”, a declarat Volodimir Zelenski, adăugând că negociatorii încearcă încă să stabilească numărul exact al persoanelor care vor fi eliberate, respectiv 1.200 sau 1.300 de prizonieri de fiecare parte.

Dacă va avea loc, schimbul ar fi mult mai mare decât operațiunile recente de repatriere a prizonierilor. Printre acestea se numără schimbul din 23 octombrie, când Ucraina a reușit să aducă acasă 270 de militari și civili.

Mulți dintre cei eliberați atunci se aflau în captivitate în Rusia încă din 2022, de la asediul orașului Mariupol.