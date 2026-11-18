Recent, o nouă investigație a publicației ruse independente Agentstvo, bazată pe documente din registrele de stare civilă, a readus povestea în atenție.

Potrivit jurnaliștilor, Igor Zelensky ar fi tatăl unui băiat născut în august 2025, al doilea copil pe care l-ar avea cu Katerina Tihonova. Copilul ar fi fost înregistrat oficial abia în iulie 2026, la aproape un an după naștere, și a primit numele de familie al mamei.

Informațiile nu au fost confirmate public de Putin, de fiica sa sau de Igor Zelensky. Totuși, documentele și investigațiile jurnalistice conturează una dintre cele mai discrete relații din familia președintelui rus.

Cine este Igor Zelensky

Născut în 1969, în orașul Labinsk din regiunea Krasnodar, Igor Zelensky este unul dintre balerinii ruși care au avut o carieră internațională importantă.

A studiat dansul la Tbilisi, în Georgia, apoi la prestigioasa Academie de Balet Vaganova din Sankt Petersburg. În 1988 a debutat pe scena Teatrului Mariinski, una dintre cele mai importante instituții de balet din lume. A devenit rapid unul dintre dansatorii principali ai companiei.

Cariera sa a continuat în afara Rusiei. A fost prim-balerin la New York City Ballet și a dansat ca invitat pe scene importante, inclusiv la Royal Ballet din Londra și la La Scala din Milano.

În paralel cu activitatea de dansator, Zelensky a început să ocupe funcții de conducere în lumea baletului. Între 2006 și 2015 a condus artistic Teatrul de Operă și Balet din Novosibirsk, iar între 2011 și 2016 a fost director artistic al companiei de balet a Teatrului Stanislavski și Nemirovici-Dancenko din Moscova.

În august 2016 a preluat conducerea Baletului de Stat Bavarez din München, una dintre cele mai prestigioase companii de balet din Germania.

Parcursul său profesional este confirmat de Opera de Stat Bavareză, instituție care consemnează perioada în care a condus compania din München: august 2016 – aprilie 2022.

Cum a devenit partenerul fiicei lui Putin

Legătura dintre Igor Zelensky și Katerina Tihonova a fost dezvăluită în mai 2022, printr-o investigație realizată de publicațiile ruse independente iStories și Meduza, în colaborare cu revista germană Der Spiegel.

Investigația a fost preluată și de OCCRP, o organizație internațională specializată în jurnalism de investigație.

Jurnaliștii au analizat documente obținute din corespondența unui membru al echipei de securitate a Katerinei Tihonova.

Printre acestea se aflau copii ale pașapoartelor celor doi și documente referitoare la o fetiță născută în 2017, care ar fi fiica lor.

Relația a fost susținută și de alte informații: date despre zboruri charter între Moscova și München, înregistrări ale deplasărilor Tihonovei și mărturii obținute de jurnaliști de la persoane apropiate Baletului de Stat Bavarez.

Potrivit investigației, Katerina Tihonova a călătorit de peste 50 de ori la München între 2017 și 2019. Unele zboruri erau efectuate cu avioane charter și beneficiau de prezența unor angajați ai serviciului de securitate prezidențială rus.

În decembrie 2019, o cursă charter identificată de jurnaliști ar fi transportat-o pe Tihonova, pe Zelensky și pe fiica lor, alături de bone și membri ai serviciului de securitate.

Nici Tihonova, nici Zelensky nu au oferit atunci un răspuns public detaliat la întrebările jurnaliștilor.

De ce a plecat din Germania în 2022

În aprilie 2022, la câteva săptămâni după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Igor Zelensky a renunțat la conducerea Baletului de Stat Bavarez.

Explicația oficială a fost legată de motive familiale. În comunicatul prin care a fost anunțată plecarea sa, Zelensky a spus că situația personală îi cere întreaga atenție și că nu mai poate împăca responsabilitățile familiale cu conducerea companiei.

Momentul a atras atenția deoarece artistul nu condamnase public invazia Rusiei în Ucraina, în ciuda presiunilor din lumea culturală germană asupra instituțiilor și personalităților ruse.

Plecarea sa a alimentat speculațiile privind legătura cu familia Putin. Investigațiile jurnalistice au arătat că relația cu Tihonova era deja una de durată, iar viața personală a celor doi necesita o atenție pe care Zelensky susținea că nu o mai putea combina cu funcția de la München.

Ulterior, numele său a fost asociat și cu proiecte culturale din Rusia, inclusiv cu activitatea unei fundații care se ocupă de patrimoniul cultural și de construirea unui centru cultural în Crimeea.

Un nou nepot pentru Vladimir Putin?

Cea mai recentă informație despre familia lui Igor Zelensky și a Katerinei Tihonova a fost publicată în noiembrie 2026 de publicația independentă Agentstvo și preluată de Meduza.

Potrivit documentelor de stare civilă consultate de jurnaliști, Katerina Tihonova ar fi născut un băiat la Moscova, pe 15 august 2025. Copilul ar fi fost înregistrat oficial abia la 10 iulie 2026, aproape 11 luni mai târziu.

Băiatul figurează cu numele Adrian Igorevici Tihonov – numele de familie al mamei.

Agentstvo îl indică pe Igor Zelensky drept tatăl copilului. Publicația nu a stabilit însă motivul pentru care înregistrarea oficială a nașterii a fost făcută atât de târziu.

Dacă informațiile sunt corecte, băiatul ar fi al doilea copil al cuplului. Primul, o fetiță pe nume Elza, s-a născut în 2017.

De ce este atât de discretă familia lui Putin

Viața privată a președintelui rus este înconjurată de un nivel neobișnuit de secretizare.

Putin a evitat constant să ofere informații detaliate despre copiii și nepoții săi, iar Kremlinul nu a făcut publice toate datele despre familia sa.

Katerina Tihonova este considerată fiica mai mică a președintelui rus și a fostului său soț, Liudmila Putina.

Ea a avut o carieră în dansul sportiv, iar ulterior a devenit o figură importantă în mediul de afaceri și în proiectele de cercetare și inovare din Rusia. Conduce organizația Innopraktika, implicată în proiecte de dezvoltare tehnologică și cercetare.

Înainte de relația cu Igor Zelensky, Tihonova a fost căsătorită cu omul de afaceri Kirill Șamalov, fiul unui apropiat al lui Vladimir Putin. Cei doi s-au căsătorit în 2013, iar divorțul lor a devenit cunoscut în 2018.

Igor Zelensky nu are nicio legătură cu Volodimir Zelenski

Coincidența numelui de familie a generat, de-a lungul timpului, numeroase confuzii. Igor Zelensky nu este rudă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Cei doi Zelensky sunt doi oameni cu cariere și biografii complet diferite: unul este un balerin și coregraf rus, celălalt este președintele ucrainean, aflat în conflict cu Rusia condusă de Vladimir Putin. Este clar că războiul face ca această coincidență să fie specială.