În discursul adresat reprezentanților mediului de afaceri, Xi a avertizat împotriva protecționismului și a măsurilor comerciale unilaterale, scrie Reuters. Liderul chinez a cerut menținerea unui sistem comercial internațional bazat pe reguli și susținerea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

„Trebuie să apărăm ferm sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, având în centru Organizația Mondială a Comerțului, să sprijinim comerțul și investițiile libere și deschise și să menținem stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare”, a declarat Xi Jinping.

China promite deschiderea piețelor, dar continuă investițiile în industrie

Xi a anunțat că Beijingul intenționează să reducă taxele vamale și să faciliteze accesul companiilor străine pe piața chineză. În același timp, China va continua să investească în capacitățile sale industriale și în dezvoltarea noilor tehnologii. Mesajul vine pe fondul criticilor formulate de Statele Unite și Uniunea Europeană privind politicile economice ale Beijingului.

JUST IN: 🇨🇳🇷🇺 Chinese President Xi Jinping holds talks with Russian President Putin in Beijing. https://t.co/D0MzRlfYsj — BRICS News (@BRICSinfo) November 18, 2026

Partenerii occidentali acuză China că susține excesiv producția internă, ceea ce contribuie la excedente comerciale anuale de peste 1.000 de miliarde de dolari și pune presiune asupra industriilor concurente.

Beijingul respinge aceste acuzații și susține că modelul său economic este justificat de nivelul de dezvoltare al țării. George Chen, specialist în tehnologie la The Asia Group, consideră că discursul lui Xi ar putea avea ecou în rândul statelor în curs de dezvoltare, într-un moment în care Washingtonul limitează accesul Chinei la anumite tehnologii americane.

Trump, Xi și Putin se întâlnesc joi. Ucraina și Iranul, pe agenda discuțiilor

Summitul APEC din Shenzhen precede o reuniune diplomatică neobișnuită între liderii celor trei mari puteri. Vladimir Putin a ajuns în China în noaptea de marți spre miercuri, iar Donald Trump este așteptat miercuri, după vizita sa în Filipine.

Joi, Trump și Xi vor participa mai întâi la un prânz de lucru bilateral, urmat de întâlnirea cu președintele Rusiei. Discuțiile vor aborda războaiele din Ucraina și Iran, relațiile comerciale, inteligența artificială și armamentul nuclear.

🇷🇺 President Vladimir Putin arrives in China on a working visit, to take part in the 33rd #APEC Summit. A trilateral meeting between President Vladimir Putin, President Xi Jinping and President Donald Trump is planned for November 19 🇷🇺🇨🇳🇺🇸 📹 © https://t.co/xVr9LeSaxf https://t.co/5cPUHObW9W — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 17, 2026

Reuniunea are loc într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile dintre Washington și Beijing. Noile restricții americane asupra accesului Chinei la cipuri avansate, inclusiv produse Nvidia, amenință armistițiul comercial dintre cele două țări. China a anunțat că va răspunde cu măsuri similare.

Statele mai mici se tem de acorduri încheiate fără participarea lor

Întâlnirea dintre Trump, Xi și Putin a fost comparată de unii observatori cu Conferința de la Ialta din 1945, când marile puteri au negociat organizarea Europei postbelice. Kremlinul a respins comparația, dar a afirmat că discuțiile de joi vor avea un impact important asupra relațiilor internaționale.

Beijingul a descris reuniunea drept una de importanță istorică, menită să contribuie la pacea mondială. În schimb, unele state europene și asiatice se tem că eventualele înțelegeri dintre cei trei lideri ar putea fi încheiate fără luarea în considerare a intereselor lor de securitate. Deocamdată, nu au fost anunțate acorduri concrete pentru reuniunea de joi.