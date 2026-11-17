Trump participă pentru prima dată în actualul mandat la o reuniune a grupului Quad, format din Statele Unite, Japonia, Australia și India, scrie Reuters. Ultima întâlnire a liderilor acestui format avusese loc în urmă cu doi ani. Reuniunea precede summitul APEC din Shenzhen, China, unde Trump este așteptat să discute cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

Proteste la Manila înaintea întâlnirilor lui Trump

Vizita președintelui american a fost întâmpinată cu manifestații care continuă de cinci zile în capitala Filipinelor. Protestatarii au incendiat reprezentări ale lui Trump și au cerut încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Ei contestă și inițiativa americană Pax Silica, destinată securizării lanțurilor de aprovizionare cu tehnologii și materii prime strategice.

Trump urmează să participe marți și la un summit special SUA-ASEAN, după încheierea reuniunii liderilor Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. Miercuri este programată o întâlnire cu președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr., înaintea plecării spre China.

Reuniunea Quad, un mesaj pentru Beijing

Grupul Quad urmărește consolidarea cooperării dintre cele patru democrații într-o regiune în care influența economică și militară a Chinei a crescut considerabil. Beijingul a criticat anterior această formulă de cooperare, considerând-o o încercare de încercuire a Chinei. Cele patru state susțin că parteneriatul nu este îndreptat împotriva unei anumite țări.

#WATCH | Philippines: US President Donald Trump arrives in Manila to participate in the 49th ASEAN Summit and hold discussions with leaders of the Quad grouping. (Video: US Network Pool via Reuters) https://t.co/EY1p9Bi3Yl — ANI (@ANI) November 17, 2026

Potrivit unui oficial japonez, liderii ar putea discuta despre securitatea maritimă, restricțiile comerciale, diversificarea aprovizionării cu minerale critice și inteligența artificială. Protejarea cablurilor submarine și cooperarea în cazul dezastrelor naturale se află, de asemenea, printre subiectele luate în calcul. Kurt Campbell, fost adjunct al secretarului de stat american, consideră că reuniunea transmite un semnal important înaintea discuțiilor dintre SUA, China și Rusia. El a atribuit secretarului de stat Marco Rubio un rol important în relansarea întâlnirilor Quad.

Japonia promite un rol mai activ în regiune

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat marți că țara sa va intensifica parteneriatul cu statele ASEAN pentru a reduce vulnerabilitățile economice și energetice. „Într-o perioadă de mare instabilitate a ordinii internaționale, Japonia va avea un rol tot mai activ”, a afirmat Takaichi.

Trump are programată și semnarea unei declarații comune cu premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, privind negocierile comerciale bilaterale. Vizita asiatică are loc la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat noi restricții asupra accesului Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială, inclusiv produse Nvidia. Disputa tehnologică se adaugă tensiunilor comerciale dintre cele două puteri, înaintea summitului APEC din 18-19 noiembrie.