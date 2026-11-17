O investigație Reuters, bazată pe analiza a peste 300 de lucrări științifice, brevete, documente guvernamentale și materiale ale companiilor, arată că practica a depășit laboratoarele universitare și este utilizată tot mai mult în industria chineză. Tehnica, numită „distilare”, presupune folosirea unui model AI performant pentru a genera răspunsuri, cod informatic sau soluții la probleme complexe. Aceste rezultate devin apoi materiale de antrenament pentru un model mai mic, care poate reproduce o parte dintre capacitățile sistemului original.

Cum sunt antrenate modelele chinezești din răspunsurile ChatGPT

Cercetători de la Universitatea Jiao Tong din Shanghai au descris, într-un studiu din 2024, cum au selectat aproximativ 5.000 de răspunsuri generate de modelul o1 al OpenAI. După traducerea și prelucrarea acestora cu GPT-4o mini, au obținut 10.750 de exemple bilingve, folosite ulterior pentru antrenarea modelului chinezesc Qwen2.5-72B, dezvoltat de Alibaba.

Un alt studiu, publicat în aprilie 2025, arată că cercetătorii Alibaba au utilizat GPT-4 și GPT-4o pentru a produce materiale de antrenament în mai multe limbi. În februarie 2026, cercetători universitari și angajați ai companiei Meituan au prezentat o metodă prin care GPT-4o ajuta la pregătirea unor modele mai mici, capabile să coordoneze agenți AI în rezolvarea problemelor de programare.

SUA avertizează asupra unui posibil furt de proprietate intelectuală

„Distilarea” nu este ilegală în sine și este folosită de dezvoltatori din întreaga lume. Controversa privește colectarea sistematică a răspunsurilor unor modele comerciale pentru antrenarea unor produse concurente. Condițiile OpenAI restricționează, cu anumite excepții, folosirea rezultatelor sale pentru dezvoltarea unor modele rivale. Anthropic impune restricții similare.

Potrivit Reuters, oficiali americani au discutat problema cu autoritățile chineze la Chengdu, în iulie, avertizând că unele practici ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală. Reprezentanții Chinei au susținut că distilarea este o tehnică obișnuită de dezvoltare AI și s-au declarat dispuși să intervină în cazurile de furt dovedit.

Washingtonul consideră că folosirea modelelor americane a contribuit semnificativ la reducerea decalajului tehnologic. Surse din industria chineză susțin însă că progresele se datorează și îmbunătățirii algoritmilor și arhitecturii modelelor.

Beijingul caută soluții pentru restricțiile asupra cipurilor

Investigația apare în condițiile în care Washingtonul a anunțat luni noi restricții privind accesul Chinei la cipuri avansate, inclusiv produse Nvidia. Beijingul încurajează între timp dezvoltarea unor modele AI mai mici, care necesită mai puțină putere de calcul și pot fi integrate mai ușor în fabrici.

Un program guvernamental publicat în ianuarie sprijină explicit folosirea distilării în aplicațiile industriale, fără să ceară companiilor să utilizeze modele americane. Disputa ar putea ajunge și în discuțiile dintre Donald Trump și Xi Jinping, așteptați la summitul APEC din Shenzhen, programat pentru 18-19 noiembrie.