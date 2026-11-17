Autoritățile japoneze au anunțat marți, 17 noiembrie, că două aeronave suspectate că aparțin Rusiei au pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării, în apropierea insulei Okinoshima, din prefectura Fukuoka, situată în sud-vestul Japoniei, relatează Reuters.

Minoru Kihara, secretarul-șef al Cabinetului japonez, a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității naționale și a subliniat că riscurile pentru securitatea aeriană sunt inacceptabile.

Guvernul de la Tokyo a transmis un protest ferm autorităților ruse, solicitând măsuri pentru evitarea unor incidente similare.

Potrivit Ministerului japonez al Apărării, Forțele de Autoapărare au ridicat de la sol avioane de vânătoare, care au efectuat procedurile necesare, inclusiv transmiterea de avertismente către aeronavele suspecte.

Avioanele au traversat o zonă strategică din apropierea Taiwanului

Datele prezentate de autoritățile nipone indică faptul că aeronavele au traversat ulterior strâmtoarea Tsushima, după care au trecut prin zona dintre insula japoneză Yonaguni și Taiwan, continuându-și deplasarea către Oceanul Pacific.

Yonaguni este cea mai apropiată insulă japoneză de Taiwan, fiind situată la aproximativ 100 de kilometri de acesta.

Separat, Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a identificat două aeronave militare rusești care au zburat în apropierea coastei estice a insulei.

Avioanele, al căror tip nu a fost precizat, au părăsit zona de identificare a apărării aeriene la sud de comitatul Taitung.

Autoritățile taiwaneze au precizat că au monitorizat întreaga activitate prin mijloace de supraveghere și recunoaștere și că au reacționat corespunzător, fără să ofere detalii suplimentare.

Incidentele au loc înaintea vizitei lui Vladimir Putin în China

Potrivit Reuters, evenimentele au loc înaintea sosirii președintelui rus Vladimir Putin în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, unde urmează să participe la summitul liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Rusia și China întrețin relații diplomatice și militare strânse, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice.

Ultima încălcare confirmată a spațiului aerian japonez de către aeronave rusești fusese înregistrată în septembrie 2024, în apropierea insulei Rebun, din regiunea Hokkaido.

Taiwanul, între presiunile Chinei și sancțiunile împotriva Rusiei

În 2023, Taiwanul a detectat două nave militare rusești în apropierea coastelor estice și a mobilizat aeronave și nave pentru monitorizarea acestora.

Insula, pe care Beijingul o revendică drept parte a teritoriului chinez, raportează frecvent activități ale forțelor navale și aeriene chineze în vecinătatea sa.

Totodată, Taiwanul s-a alăturat Statelor Unite și aliaților occidentali în aplicarea sancțiunilor împotriva Moscovei, după invadarea Ucrainei.