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Un pușcaș marin american a murit în urma unui incident produs în timpul unui exercițiu militar în Japonia

Un pușcaș marin american a murit marți în urma unui incident produs în timpul unui exercițiu de antrenament la baza militară Camp Schwab din Okinawa, Japonia.
Un pușcaș marin american a murit în urma unui incident produs în timpul unui exercițiu militar în Japonia
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
04 nov. 2026, 13:19, Știri externe
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Un militar american din Corpul Pușcașilor Marini a murit în urma unui incident produs în timpul unui exercițiu de antrenament desfășurat marți, 3 noiembrie 2026, la baza militară Camp Schwab din Okinawa, Japonia, relatează ABC News, citând Corpul Pușcașilor Marini al SUA.

Divizia a 3-a a Pușcașilor Marini a anunțat decesul militarului într-un comunicat, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită.

Incidentul se află în curs de investigare, au precizat reprezentanții armatei americane, potrivit ABC News și Reuters. Deocamdată, autoritățile militare nu au făcut publice identitatea militarului și nici circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

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