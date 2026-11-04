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Incendiu într-un apartament din Târgu Mureș. O persoană de 85 de ani a murit

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 06:10, într-un apartament de pe strada Brașovului din municipiul Târgu Mureș. O persoană în vârstă de aproximativ 85 de ani a fost surprinsă în interiorul locuinței și găsită în stop cardiorespirator.
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Andrei Rachieru
04 nov. 2026, 07:22, Social
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Focul a izbucnit la nivelul patului în care se afla victima. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, una de salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Salvatorii au stins incendiul și au scos victima din apartament. Bătrânul era în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

La fața locului a ajuns și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. Din păcate, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată de medicul prezent la fața locului.

Ceilalți locatari nu au fost evacuați. Pompierii au ventilat apartamentul și casa scării pentru a scoate fumul acumulat.

Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit la o pătură electrică.

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