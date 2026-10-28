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Sibiu: Doi copii de 2 și 4 ani au murit în urma unui incendiu într-o locuință din Tălmaciu

Doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit, miercuri, după ce au fost găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință inundată cu fum din localitatea Tălmaciu, județul Sibiu. Cei doi nu au răspuns manevrelor de resuscitare.
Sibiu: Doi copii de 2 și 4 ani au murit în urma unui incendiu într-o locuință din Tălmaciu
Sursa foto: ISU Sibiu
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 20:46, Social
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UPDATE: Cei doi copii au murit

„În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvați. Aceștia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora”, a transmis ISU Sibiu.

Pompierii lucrează în continuare pentru stabilirea cauzei probabile a incendiului.

Știrea inițială: Potrivit ISU Sibiu, pompierii au fost solicitați să intervină pe strada 1 Mai din Tălmaciu, după ce un apel la 112 a anunțat că o cameră era inundată cu fum.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, mașina medicului de urgență și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

La sosirea echipajelor de intervenție, doi copii, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel în vârstă 4 ani, au fost găsiți inconștienți, în stop cardio-respirator.

În urma recunoașterii în încăperea inundată cu fum s-a constatat că a ars o parte din salteaua unui pat.

Echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare pentru cei doi copii.

Intervenția este în desfășurare.

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