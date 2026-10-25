Un bărbat din Baia Mare a dat foc apartamentului și a lăsat gazul pornit pentru a arunca blocul în aer

Echipa de intervenție a Jandarmeriei Maramureș a fost solicitată duminică în jurul orei 13.30 prinr-un apel 112 să se deplaseze pe strada Motorului din Baia Mare pentru a asigura zona unde izbucnise un incendiu la un imobil.

Conform Jandarmeriei Maramureș, proprietarul locuinței în care izbucnise incendiul, manifesta un comportament suspect, astfel că echipajul a hotărât să facă verificări suplimentare pentru clarificarea situației.

Astfel, după ce pompierii au stins focul, jandarmii, împreună cu șeful echipajului de pompieri, au pătruns în interiorul locuinței. In fiecare dintre cele două camere, pompierii au confirmat existența a două focare de incendiu.

Descoperirea a ridicat suspiciuni cu privire la caracterul intenționat al incendiului

„În urma verificărilor efectuate și a informațiilor obținute de la martori, jandarmii au identificat indicii potrivit cărora incendiul ar fi fost provocat intenționat. Potrivit declarațiilor martorilor, proprietarul apartamentului ar fi dat foc locuinței, ar fi lăsat gazul pornit și ar fi plecat de acasă, cu intenția de a provoca o explozie care să afecteze întregul bloc”, a precizat Jandarmeria.

Având în vedere gravitatea situației și pericolul la care puteau fi expuse persoanele din imobil, jandarmii au asigurat perimetrul și au luat măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate în zona afectată.

Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi, care au solicitat sprijinul polițiștilor criminaliști pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.

Ulterior, bărbatul de 59 de ani a fost condus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

„Intervenția promptă și verificările efectuate de jandarmi au contribuit la clarificarea primelor împrejurări ale producerii incendiului și la gestionarea unei situații care ar fi putut pune în pericol viețile locatarilor”, a mai precizat Jandarmeria Maramureș.

Cercetările sunt continuate de către organele competente, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările producerii evenimentului și răspunderea persoanelor implicate.