Raul-Iosif Kiș, în vârstă de 32 de ani, Răzvan-George Kiș, de 34 de ani, și Anca-Alexandra Vigh, tot de 34 de ani, sunt cei trei inculpați arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul sechestrării și șantajării primarului municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș.

Cei doi bărbați sunt frați și au afaceri în domeniul construcțiilor, turismului și organizării de evenimente, în timp ce femeia este o fostă angajată a Primăriei Baia Mare.

Procurorii susțin că frații Kiș îl considerau pe edil responsabil pentru controalele, amenzile și suspendarea activității unor societăți comerciale pe care le dețin.

Afacerile familiei Kiș, în atenția autorităților încă din 2021

Printre afacerile celor doi frați, potrivit publicației Podul, se numără complexul de evenimente Daisy Hall Bravak, situat în apropierea lacului de acumulare Firiza, din zona municipiului Baia Mare. În aceeași zonă, familia Kiș este asociată și cu mai multe unități de cazare turistică: Bravak One, Bravak Panoramic și Bravak A-frame.

Mai multe dintre aceste construcții au fost ridicate fără autorizație, după cum reiese din documentele oficiale ale autorităților locale, publicate de presa maramureșeană în 2025.

În mai 2021, Poliția Locală Baia Mare a constatat că imobilul Bravak One fusese ridicat fără autorizație de construire. Investitorul a fost amendat, iar lucrările au fost oprite. Autorizația a fost obținută ulterior, la 1 martie 2023.

În cazul cabanei Bravak Panoramic și al anexei gospodărești, controalele din iulie și august 2021 au dus la aplicarea a două amenzi și la oprirea lucrărilor, tot din cauza lipsei autorizației de construire.

O altă cabană, de tip A-frame, ridicată pe un teren situat în extravilan, a fost identificată în timpul unui control din septembrie 2025. Autoritățile nu au mai putut aplica o amendă, deoarece trecuseră peste trei ani de la realizarea construcției, însă au demarat procedurile de intrare în legalitate.

Sala de evenimente, sancționată în repetate rânduri

În documentația transmisă în 2022 Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș, sala de evenimente figura drept anexă agricolă destinată depozitării utilajelor. Potrivit Știri din Maramureș, în martie 2023, pompierii au constatat că imobilul fusese construit fără aviz de securitate la incendiu.

Neregulile nu s-au limitat însă la securitatea la incendiu. Între mai 2023 și februarie 2025, inspectorii municipalității au constatat în trei rânduri că în incintă se desfășurau activități de alimentație publică fără autorizație de funcționare, dispunând de fiecare dată suspendarea activității.

Municipalitatea a ajuns să sesizeze și instanța de judecată, întrucât măsurile privind intrarea în legalitate a construcțiilor nu fuseseră respectate în termenele stabilite.

Raul Kiș acuza municipalitatea de abuzuri

Într-un interviu acordat presei locale în noiembrie 2025, Raul Kiș susținea că nu este nici investitorul, nici beneficiarul construcțiilor respective. El se prezenta drept mecanic auto și președinte al Asociației Culturale Firiza, care organiza evenimente în cadrul complexului.

Acesta confirma însă că familia sa acționase în instanță Primăria Baia Mare, solicitând obligarea instituției să emită autorizația de construire.

Raul Kiș considera abuzive controalele repetate ale municipalității și susținea că asociația putea organiza evenimente fără autorizație de funcționare.

Fosta angajată a primăriei voia să revină în administrația locală

Cea de-a treia inculpată, Anca-Alexandra Vigh, lucrase în cadrul Primăriei Baia Mare și își dorea să revină în administrația publică.

Doru Dăncuș a declarat joi că femeia nu promovase concursul pentru ocuparea unui post în primărie și îi solicitase sprijinul în acest sens. Edilul susține că a refuzat să intervină în favoarea acesteia, potrivit Digi24.

Ulterior, femeia l-a contactat pe primar sub pretextul că deține informații despre activitatea administrației locale din perioada fostului edil. Dăncuș susține că aceasta a aranjat întâlnirea din apartamentul din București în care a fost sechestrat.

Ce urmăreau să obțină cei trei de la primar Conform anchetatorilor, în cursul anului 2026, cei trei au constituit un grup infracțional organizat, cu scopul de a constrânge persoane cu putere de decizie să le îndeplinească solicitările. Pe lângă interesele economice, frații Kiș urmăreau și obținerea unor avantaje politice. Una dintre solicitările adresate primarului privea înscrierea unuia dintre cei doi frați în Partidul Social Democrat (PSD). Cei doi i-au cerut, de asemenea, edilului să intervină pe lângă un jurnalist local, astfel încât acesta să elimine materialele publicate despre afacerile familiei Kiș. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Doru Dăncuș a explicat că persoanele respective urmăreau să obțină de la el „acces la influență, autorizații pentru ce s-a construit ilegal, o mână întinsă în procesele pe care primăria le are cu aceștia în instanță sau ajutor în alte demersuri imorale”. Edilul susține că, înainte de a recurge la șantaj, cei implicați încercaseră să îl mituiască. „Dacă au văzut că nu pot obține toate acestea prin mituire, au încercat să mă șantajeze. Când au văzut că nu sunt șantajabil, au încercat să obțină ce doresc prin manevre demne de mafioți de cea mai joasă speță”, a scris primarul. Primarul, sechestrat și obligat să consume cocaină

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026, într-un apartament din București.

Doru Dăncuș a fost imobilizat cu cătușe, amenințat cu violul și obligat să consume cocaină, potrivit procurorilor DIICOT. Cei trei inculpați au realizat înregistrări video compromițătoare, pe care intenționau să le folosească în scop de șantaj.

Primarul a povestit că a fost ținut în apartament mai bine de o oră și că a reușit să plece promițându-le celor trei că le va îndeplini cerințele. Ulterior, edilul a sesizat autoritățile.

În cadrul anchetei, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii au efectuat șapte percheziții în București și Baia Mare.

Cei trei inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. Unul dintre bărbați și femeia sunt cercetați și pentru trafic de droguri de mare risc.