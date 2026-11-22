„Vocea dumneavoastră contează. Vă ascult în fiecare zi. În fiecare spital pe care îl voi vizita, îmi voi face timp să stau de vorbă cu pacienții și cu familiile lor”, a transmis Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta a publicat și un videoclip din cadrul vizitei sale la Spitalul Județean din Baia Mare, în cadrul căreia a stat de vorbă cu pacienții și familiile lor.

„Am vrut să aflu direct de la ei ce i-a durut, cine le-a fost alături și unde pot interveni rapid ca să le fie mai ușor”, a transmis Rogobete.

„Un părinte mi-a spus că știe fiecare treaptă a spitalului. A trecut prin multe alături de copilul său. Când a vorbit despre oamenii care i-au îngrijit copilul, mi-a spus că aici s-au simțit ca într-o a doua casă. Le mulțumesc celor care au fost alături de această familie”, a continuat Rogobete.

Acesta a precizat că Ministerul Sănătății a început simplificare procedurilor birocratice.

„Am vorbit și despre hârtiile care încă îi pun pe oameni pe drumuri. Am început să simplificăm procedurile și vreau să știu unde vă mai loviți de ele”, a mai transmis ministrul.

Acesta i-a întrebat pe pacienți dacă sunt mulțumiți de mâncarea și curățenia din spital,

„Când ești internat, toate acestea contează în fiecare zi”, a declarat Rogobete.